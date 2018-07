Exxon Mobil aumentó estimaciones en Bloque Stabroek, en Guyana

Exxon Mobil, empresa norteamericana de petróleo, dijo este lunes en un comunicado que aumentó sus estimaciones de recursos recuperables del Bloque Starbroek en la zona marítima de Guyana a un equivalente mayor a 4.000.000.000 de barriles de petróleo.

El estimado previo de recursos era equivalente a 3.200.000.000 barriles de crudo.

“Recursos de gran calidad combinados con las capacidades ejecutivas de última generación proveerán ganancias a los dueños de los recursos, socios y accionistas”, dijo en el comunicado Neil Chapman, vicepresidente de Exxon Mobil Corporation sobre los nuevos hallazgos.

El Bloque Stabroek comprende un espacio de 26,800 kilómetros cuadrados, y está ubicado en la cuenca entre Guyana y Surinam. Es reconocido por el Servicio Geológico de EE UU como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar.

La filial de Exxon Mobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited, posee 45% de los intereses en el bloque.

La petrolera norteamericana dijo en diciembre del año pasado que estaba dispuesta a asistir a Guyana en gastos judiciales de una eventual disputa judicial con Venezuela por el bloque Stabroek, y que había reservado 20 millones de dólares para trabajar el acuerdo legal.

El gobierno venezolano ha emitido su desacuerdo con el trabajo de Exxon Mobil en Guyana. “Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas porque no están dispuestas para otros fines. En ese sentido, enviamos comunicación a la Exxon Mobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona. Las aguas siguen en la suerte en el territorio. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo”, aseguró Rodríguez en 2015.

Carlos Blanco, consultor internacional, aseguró que el hallazgo y explotación del Bloque Stabroek redefine la geopolítica del Caribe.

"El impacto de esta noticia está más allá de lo imaginable: en relación con Guyana, con el futuro petrolero venezolano, con la geopolítica del Caribe, con la disputa territorial. Si en Venezuela hay que prepararse para el joropo, ahora también para el calypso", aseguró el experto en Twitter.