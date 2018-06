Exigen investigación y auditoría del fondo de jubilación de Pdvsa

Los jubilados de Petróleos de Venezuela y Pequiven reclaman una investigación y auditoría exhaustiva del Fondo de Jubilación de la petrolera, debido a la falta de transparencia en la información que suministran sus administradores.

En una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, con fecha 3 de junio de 2018 y en la que le solicitan una reunión, la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera denuncia que no reciben desde 2016 los pagos por los excedentes anuales de los haberes depositados en el fondo.

“Pdvsa incumple y viola sistemáticamente los estatutos del Fondo de Jubilación al no distribuir, no pagando, los excedentes anuales a sus beneficiarios”, dice el texto. Indica que la excusa de la junta administradora es que no está listo el informe de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2016, lo cual es una irregularidad que tiene a 28.185 jubilados petroleros y petroquímicos sin percibir su derecho desde hace dos años.

Agrega que Pdvsa tampoco ajusta los montos de las pensiones de acuerdo con los excedentes anuales. “Eso está muy bien especificado en los estatutos que establecen que en el mes de marzo siguiente Pdvsa debe dar a conocer, distribuir y pagar los beneficios por los excedentes obtenidos, lo que no ha ocurrido hasta el día de hoy”.

La asociación destaca que pese a que los petroleros tienen un fondo propio de pensiones, creado en 1993, alimentado con el aporte de los trabajadores y administrado por Pdvsa, la empresa incumple sus obligaciones. En la comunicación también insisten en que Pdvsa aplique a las pensiones los porcentajes de ajustes del salario mínimo, así como los porcentajes de incrementos del contrato colectivo petrolero.

Los jubilados destacan que han enviado numerosas misivas, sin tener respuesta hasta la fecha de las autoridades de Pdvsa y el fondo. En 2011, el asesor de la empresa, Francisco Illaramendi, utilizó 381 millones de dólares de los haberes de fondo para la negociación fraudulenta de acciones en Estados Unidos delito por el cual fue condenado a 20 años de cárcel en ese país.