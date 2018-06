Donald Trump acusó a la OPEP de hacer subir los precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de hacer subir los precios del crudo.

"Los precios del petróleo son demasiado altos, la OPEP está en ello, no es bueno", aseguró el mandatario en Twitter poco después de regresar de su histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur.

El precio del barril de petróleo se encuentra actualmente por encima de los 66 dólares, un 40% más que hace 12 meses.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!