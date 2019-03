Denuncian que Rusia compra petróleo a Venezuela y lo intercambia por diesel

Trish Regan, periodista estadounidense, denunció este martes que Rusia le compra petróleo a Venezuela y lo intercambia por gasoil y diesel mediante la empresa petrolera Rosneft.

La información la dio a conocer en su espacio de noticias, Fox Business.

La comunicadora mostró documentos de supuestas pruebas sobre dichas negociaciones, aún cuando las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Petróleos de Venezuela prohíben el intercambio comercial entre empresas estadounidenses con funcionarios venezolanos.

“Pruebas que Rusia socava la libertad y la democracia Venezuela”, escribió Regan en Twitter.

#TrishRegan Exclusive: PROOF that #Russia is undermining freedom and democracy in #Venezuela. #Putin is propping up the brutal #socialist #dictatorship of the #MaduroRegime …and a company with U.S. ties is in direct violation of our sanctions I'VE GOT THE RECORDS HERE: pic.twitter.com/V8VMhvQ3pp