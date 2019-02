Pence: Lo único que se puede discutir con Maduro es la hora de su salida

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este miércoles que lo único que se puede discutir con Nicolás Maduro es la hora y la fecha de su salida del poder.

"La única cosa a discutir con Maduro en este punto es la hora y la fecha para su salida para que la democracia regrese y para que Venezuela se reconstruya. Maduro debe irse", escribió en Twitter.

El vicepresidente afirmó el martes que Estados Unidos está comprometido con Venezuela.

"Los Estados Unidos de América y las naciones amantes de la libertad en todo el mundo estarán de pie con ustedes. Y tengan fe de que algún día van a ir a casa y que Venezuela será un dia libre", dijo Pence.

