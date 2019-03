Pence: EE UU tomó acciones más fuertes al sancionar a Minerven

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Donald Trump tomó una acción más contundente contra Nicolás Maduro al sancionar a la empresa estatal Minerven.

"Donald Trump tomó una acción más fuerte sancionando a la corrupta empresa minera Minerven. Apagones, hambre y miseria. Maduro solo ha traído miseria a Venezuela y debe irse. Estados Unidos está con el presidente interino Juan Guaidó y el pueblo venezolano en su lucha por la libertad", escribió Pence en Twitter.

El Departamento del Tesoro sancionó a Minerven debido a la ejecución de operaciones ilícitas con el oro venezolano.

El ente indicó que Adrián Antonio Perdomo Mata, jefe de la empresa, qhabría realizado las operaciones para "apuntalar al régimen ilegítimo de Maduro".

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela, al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. El plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

.@POTUS takes more strong action in #Venezuela, sanctioning corrupt state-run mining company MINERVEN. Blackouts, hunger & violence - Maduro has brought only misery to Venezuela. Maduro must go! America stands w/Pres. @jguaido & the Venezuelan people in their fight for LIBERTAD! https://t.co/q0uIoZ2Brd