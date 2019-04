Pence se reunió con familiares encarcelados de los directivos de Citgo

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se reunió este martes con los familiares de los seis directivos de Citgo que fueron detenidos en el año 2017 por presuntos delitos de corrupción.

"Tuvimos un encuentro con familias de los empleados que han sido ilegalmente encarcelados por el régimen de Maduro. Estas familias han pasado más de 400 días sin justicia o debido proceso", dijo Pence por Twitter.

El vicepresidente indicó que Nicolás Maduro debe liberar a todos los presos políticos de manera inmediata.

Los detenidos son el ex presidente de la empresa petrolera José Ángel Pereira y los ex vicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, estos últimos cinco de nacionalidad estadounidense, además de venezolana.

A los hombres los acusaron de malversación de fondos públicos (peculado doloso propio), concierto de funcionario público con contratista, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros.

Meeting with families of @CITGO employees who’ve been unlawfully imprisoned by the Maduro regime in Venezuela. These families have gone more than 400 days without justice or due process. Maduro must release all political prisoners immediately! Watch LIVE: https://t.co/Gc9hYRj9gW