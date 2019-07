Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, reiteró este viernes el apoyo de su país a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en el camino para recuperar la libertad.

"En este día, hace 208 años, Venezuela declaró su independencia. Estados Unidos continuará apoyando al presidente interino, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su camino para recuperar su libertad", publicó en Twitter.

Pence indicó en junio que la crisis política en Venezuela solo ha empeorado y que ha causado que "más de 4 millones de venezolanos abandonen su país".

Por su parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, también recordó el aniversario de la Independencia de Venezuela y ratificó su compromiso de realizar la restauración de un futuro democrático en el país.

On this day, 208 years ago, the great country of Venezuela declared their independence. The United States will continue to support interim President @jguaido, the National Assembly, and the Venezuelan people on their road to regain their #LIBERTAD!