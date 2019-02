Pence a refugiados venezolanos: Tengan fe de que van a ir a casa

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, expresó este martes el apoyo del gobierno de Estados Unidos a los venezolanos y a la libertad.

"Los Estados Unidos de América y las naciones amantes de la libertad en todo el mundo estarán de pie con ustedes. Y tengan fe de que algún día van a ir a casa y que Venezuela será un dia libre", dijo Pence, reseñó la Casa Blanca en Twitter.

El mensaje del vicepresidente está acompañado de unas fotografías que fueron tomadas el lunes, cuando Pence acudió con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a un refugio de venezolanos en Bogotá, Colombia.

La visita de Pence y Guaidó se realizó luego de la reunión del Grupo de Lima en la que se discutió la situación que se registró en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil el sábado, cuando se pretendía que ingresara al país la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional.

"The United States of America and freedom-loving nations around the world will stand with you. And have faith that you will someday go home and that Venezuela will one day be free." — @VP pic.twitter.com/il0mom0iMZ