Pence: No permitiremos daño a quienes luchan por la libertad de Venezuela

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó este jueves que sus plegarias están con Juan Guaidó y su familia luego de que presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) visitaran su vivienda en Caracas.

“Nuestras oraciones son con Juan Guaidó y su familia luego de que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Maduro intentaran intimidarlos”, publicó Pence en Twitter.

El vicepresidente de EE UU aseguró que la comunidad internacional está observando, y no permitirá que les sea ocasionado ningún daño a aquellas personas que están luchando por la democracia en Venezuela.

“El mundo está observando y no toleraremos daño alguno a quienes luchan por la libertad y la democracia en Venezuela”, agregó.

Prayers are with @jguaido and his family as Maduro’s FAES Special Action Forces attempt to intimidate them. The world is watching – and we will not tolerate harm to those who are fighting for freedom and democracy in Venezuela. #Libertad https://t.co/L9HDxTxODD