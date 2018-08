Pence: Medidas del gobierno de Maduro empeorarán la vida de los venezolanos

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este lunes que las medidas tomadas por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro empeorarán la vida de los venezolanos.

Ante dicha situación, Pence hizo un llamado al gobierno de Maduro para que permita la ayuda en el país.

“El pueblo venezolano soporta el trágico costo del régimen de corrupción y tiranía de Maduro. Los movimientos recientes solo empeorarán la vida de cada venezolano. Hacemos un llamado al régimen para que devuelva la libertad y la democracia y para que Venezuela permita la ayuda en el país”, escribió el vicepresidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

Además, Pence dijo que el gobierno venezolano llevó al país a la ruina económica y una crisis humanitaria. “Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela podría alcanzar un asombroso 1.000.000% este año solamente. Nicolás maduro y su régimen han llevado a un país que alguna vez fue próspero a la ruina económica y la crisis humanitaria”, expresó.

