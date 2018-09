Pence a Maduro: Más le vale no poner a prueba la determinación de EE UU

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó que se deben aplicar nuevos métodos para aislar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro.

“Debemos cortar de raíz la corrupción, por esos las nuevas sanciones contra los que explotan al pueblo venezolano y apoyan a narcotraficantes y criminales. Debemos aplicar nuevas y renovadas maneras para aislar al régimen de manera económica y diplomática”, dijo Pence.

Advirtió al presidente Maduro que no “ponga a prueba” la determinación del gobierno estadounidense de apoyar a Colombia y a sus aliados.

Este martes EE UU impuso nuevas sanciones en contra funcionarios del gobierno de Venezuela.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció las medidas en contra de Cilia Flores, primera dama; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República; Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información; José Omar Paredes y Edgar Sarria.

As @POTUS Trump announced, the US is imposing tough new sanctions on Maduro’s inner circle & close advisors. Those that are exploiting the Venezuelan people & supporting drug traffickers & criminals who threaten the stability, not just in the region, but of our hemisphere. #UNGA pic.twitter.com/wug0WHzKv1