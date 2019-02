Pence: Maduro se interpone en el ingreso de la ayuda humanitaria, debe irse

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, agradeció este viernes a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por hacer posible que los camiones con insumos para la ayuda humanitaria llegaran a la frontera de Colombia con Venezuela.

El vicepresidente de EE UU indicó que los insumos aliviarán el sufrimiento de los venezolanos; sin embargo, aseguró que Nicolás Maduro se interpone en el ingreso de la ayuda humanitaria y señaló que debe irse.

“Gracias a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional los camiones de comida, medicinas y ayuda humanitaria para el sufrimiento venezolanos están estacionados justo al otro lado de la frontera, pero un hombre se interpone en el camino... por el bien de la gente de Venezuela, Nicolás Maduro debe ir”, indicó Pence en Twitter.

Dos containers de 50 toneladas y, al menos, seis camiones llegaron el jueves al centro de acopio. Los vehículos llegaron escoltados por funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.

Thanks to @USAID - truckloads of food, medicine & humanitarian aid for suffering Venezuelans are stationed just across the border but one man stands in the way...for the sake of the people of Venezuela, Nicolas Maduro must go. https://t.co/RgZQHNkxjl