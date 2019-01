Pence: Investigaciones de la DEA han apuntado directamente a Nicolás Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, agradeció este jueves a la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sus investigaciones en Venezuela, las cuales apuntaron a Nicolás Maduro.

"Las investigaciones de la DEA han apuntado directamente a la dictadura de Nicolás Maduro, y han ayudado a la detención de varios de sus familiares y personas cercanas bajo los cargos de tráfico de droga", indicó Pence.

El funcionario estadounidense aseguró que los aportes del departamento han "empoderado" a los ciudadanos a apoyar al presidente interino Juan Guaidó. "La libertad está surgiendo en Venezuela", expresó.

.@DEAHQ’s investigations have targeted the corrupt narco-dictatorship of Nicolas Maduro. Freedom is rising in Venezuela, and the efforts of the @DEAHQ have made a difference in empowering the people of Venezuela to reclaim their liberty. pic.twitter.com/PZqtUBIReH