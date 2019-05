Pence: EE UU apoyará a Guaidó hasta que la libertad vuelva a Venezuela

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó este miércoles que Washington continuará apoyando al presidente interino Juan Guaidó hasta que la libertad se restablezca en Venezuela.

“Hablé con el valiente presidente Interino de Venezuela por teléfono. Le dije que América continuará apoyando a Venezuela hasta que se restablezca la libertad”, indicó Pence en Twiter.

Aseveró que los venezolanos están sufriendo y están siendo oprimidos por la gestión oficialista. “La dictadura de Nicolás Maduro debe irse”, expresó.

Pence hizo su anuncio después de que Guaidó informó que no hubo acuerdo con la delegación de Nicolás Maduro luego de los encuentros en Olso, Noruega, en los últimos días.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre