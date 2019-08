El Twitter de Pandora

No recuerdo si protestaban por la participación de España en la enésima guerra de Irak, pero gritaban: “¡Aznar, hijo de puta!”. Lo que nunca voy a olvidar es que al día siguiente salieron indignadas las putas con pancartas enormes donde se podía leer “Aznar no es hijo nuestro”. Yo era un adolescente apasionado por la política que vivía en la Venezuela chavista de la década del 2000 y que, para no morir de tristeza, leía la prensa extranjera de vez en cuando. Porque lo mejor que nosotros conseguimos para enfrentar a Hugo Chávez fue a Manuel Rosales y no podíamos pedirle peras al horno.

En cualquier caso, aquella pancarta supuso un antes y un después en mi comprensión de la prostitución. Hice lo que hacen todos los muchachos raros sin Internet, apasionados por la política: me encerré en una biblioteca. Leí a destajos y a lo loco, desde Simone de Beauvoir y Flora Tristán hasta Gioconda Espina, desde Rosa Luxemburgo y Gloria Steinem hasta Celia Amorós y así sucesivamente. El saldo: las que saben no se ponen de acuerdo, como en todo lo que importa, como en todo lo complejo. El único pacto parecía ser en torno al proxenetismo, tanto las que piensan que una mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca, como las que piensan que se trata de una transacción innoble donde el único beneficiado es el cliente, creen que el proxenetismo debe ser castigado, como la trata de blancas (y negras), como el secuestro y la violación y la extorsión (todos delitos afines).

Ese, sin embargo, fascinante debate no respondía mi interés original: cómo es que se dieron por aludidas las putas, antes ofendidas porque les estaban atribuyendo un hijo ajeno, que por el término elegido por aquellos que querían insultar a José María Aznar. Al hacerlo de ese modo, restituían su dignidad y la del término dejándome a mí en un tacón (y sin peluca). Se trataba, pues, de una política de la lengua. Entre todas las estrategias posibles frente a las palabras que se emplean para denostar, la apropiación es la única que encuentro no solo viable, sino además divertida. Como la cara que puso una de esas académicas gringas, especialista en transexuales de la av. Libertador, que fue a darnos una charla en la UCV, cuando una de las transexuales de la av. Libertador, negra como el alma mía, le espetó que ella no era transexual nada, sino tranfor. Y que tranfor le sonaba como a película de acción donde ella era la rubia.

En realidad, el feminismo es un complejo sistema de pensamiento donde tienen lugar, faltaría más, posiciones de todo tipo, las conservadoras y las radicales, las socialistas y las liberales, las queer y las ecológicas. Cualquier ejercicio de reducción resulta por lo menos sospechoso, aunque por supuesto uno tienda a tomar partido, pero hay que mantener la complejidad, resistir la tentación de aplanar el debate solo porque hemos dado con la respuesta que mejor se acomoda con nuestros terrores y nuestros vicios.

Para todo lo demás existe Twitter. Y Venezuela: el reino donde la noche se abre. Es claro que el fenómeno de los políticos y funcionarios con Twitter es un problema global, que la estupidez humana es tan antigua como la raza humana, pero es que lo nuestro es algo más. Es como si Pandora tuviera una cuenta de Twitter, desde la cual, cada cierto tiempo, salieran trinando todos los males, volando por el ciberespacio con su mala ortografía. Para muestra un botón, iba a decir, pero en realidad no sabría por dónde comenzar. Winston Bacinilla es una fuente inagotable. Y ni hablar de Tarek Botulínica Saab.

El último de los trinos de @Pandora_666 fue emitido desde la cuenta de una magistrada del tribunal supremo de justicia: “El Informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado …las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es pq son putas”. Le sobraban caracteres para terminar de escribir “porque”, pero más pudo la pereza. Y sería posible pensar que, si sus dedos gordos se intimidaron por cuatro letras, tal vez el mencionado informe le pareció demasiado largo a la señora y no alcanzó a leerlo, pero lo peor es que tal vez sí lo leyó y solo Dios sabe cómo: reconocer que la “m” con la “u” se lee “mu” no es leer, es mugir.

La evidencia más clara de que esta señora no sabe leer es que poco tiempo después del trino trinado publicó en su propia cuenta el post de otro usuario: “Con ustedes, una magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y su elegancia analítica”. ¿Qué podemos esperar de alguien que no entiende que a veces una frase indica exactamente lo contrario de lo que dice? Claro que no podemos esperar nada, pero eso no quiere decir que no merezca la pena (la pena, sí) reflexionar un poco, a partir de este caso, sobre el Informe de Bachelet, la tortura, la banalidad del mal y la esperanza, pero de nuevo no sabría por dónde comenzar. Hay algo tan retorcido en esta cuestión, que a pesar de su idiotez es muy difícil desenmarañarla.

Quizás lo primero es dejar a las putas en paz: ni esta señora es puta, aunque se prostituya; ni podemos afirmar que su madre lo ha sido, ni su uso de la palabra está relacionado de manera alguna con reivindicaciones feministas, incluso dejando caer “victimizar” y “patriarcado” como carnada para tontos, tontas, tontes y tantos. Ya la señora magistrada aclaró en otro post que, respecto a la prostitució (sic), ella mantiene una posición de “cero tolerancia”. Por si quedaba alguna duda tanto de su ignorancia como de su uso peyorativo del viejo adjetivo.

Vamos a tirar de ese hilo. Suprimido el hipérbaton innecesario, ¿qué quiere decir victimizar sentimentalmente?, ¿qué tiene que ver el patriarcado con todo esto? Contrariamente a lo que esta señora piensa (es un decir), lo que aconseja el discurso patriarcal es acusar de victimismo cualquier denuncia a la violación de los derechos de las mujeres. Es probable que la magistrada confunda el sustantivo “victimismo” con el verbo “victimizar”, que incluso desconozca la diferencia entre un verbo y un sustantivo, pero vayamos a lo fundamental.

El apartado dos de la Introducción del Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advierte, en efecto, que: “incluye un enfoque de género, poniendo de relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas”. Es interesante preguntarse por qué y, especialmente, para qué. Aquí no puedo sino especular que a la señora Michelle Bachelet, entre tanto altísimo cargo que ha ostentado en los últimos años, se le mezcló la gimnasia con la magnesia. Ya no es directora ejecutiva de ONU Mujeres y el Informe sobre Venezuela está un poco desenfocado, a decir verdad. El gobierno venezolano secuestra, tortura y mata. Eso debería ser suficiente para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El gobierno secuestra, tortura y mata indiscriminadamente. Las políticas de la identidad no aplican, no vienen a cuento, son ridículas, cuando el gobierno secuestra, tortura y mata indiscriminadamente. No sé cómo puedo ser más pedagógico al respecto.

Supongo que es difícil entender esto cuando uno lleva demasiado tiempo viviendo en democracia y en países ricos, pero es que el trabajo de la señora Bachelet era entenderlo. Su trabajo era diferenciar entre un delito y una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, si una persona quema a otra persona (en cualquier contexto) comete un delito, pero si esta persona es un miembro activo de los cuerpos de seguridad del Estado, se trata de una violación a los derechos humanos. Que una persona cometa un delito no es asunto de la señora Bachelet, sino que el gobierno cometa un delito. Y el gobierno comete un delito cuando secuestra, tortura y mata indiscriminadamente (incluso a los criminales). La evidencia más clara de que la señora Bachelet tampoco sabe leer es que parece ignorar esto, seguro viene en el manual que le dieron con el cargo, pero no alcanzó a leerlo o lo leyó solo Dios sabe cómo.

En el número cuarenta y tres del apartado cuatro, sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, dice que: “Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas”. ¿De verdad es necesario explicarle a esta señora, que ha sido alta comisionada hasta de la corte celestial, que “las autoridades” no pueden investigar los delitos que han cometido “las autoridades”? ¿Quién, sino el gobierno, es responsable (presunta la utilidad del cargo de Bachelet) de los crímenes ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado? ¿A disposición de qué justicia van a ponerse “las autoridades” a sí mismas? ¿Y cómo demonios se “repara” a una persona que ha sufrido torturas físicas y psicológicas? ¿Cómo explicarle a la señora comisionada que en Venezuela imparte justicia la magistrada del Twitter?

Tal vez, para hacer legible en ciertos sectores la masacre que está teniendo lugar en mi país, era necesario informar que el gobierno secuestra, tortura y mata mujeres y niñas. Tal vez la señora Bachelet nos hizo un favor al plantearlo en esos términos. Si esas son las muertes que importan, ahí están. Claro que, en rigor, pudo comenzar hablando de la jueza María Lourdes Afiuni, secuestrada y torturada precisamente durante el tiempo en que la señora Bachelet era directora ejecutiva de ONU Mujeres. Mientras permanecía bajo custodia, Afiuni fue violada y golpeada tan brutalmente que tuvieron que practicarle no solo una histerectomía, sino también reconstruirle la vagina, el ano y la vejiga. El último delito que recientemente le imputó la justicia de la que habla Bachelet, fue el de “corrupción espiritual”, creado exclusivamente para ella. Que alguien nos avise, por favor, si necesitan indígenas: también los torturan y matan. Y si necesitan homosexuales y lesbianas tampoco hay problema con eso. En algo tiene razón la magistrada, ¿por qué hacer énfasis en las mujeres, si el gobierno bolivariano secuestra, viola, tortura y mata sin distinción de ningún tipo?

Hay momentos en los que me pregunto si no sería más fácil que el enemigo tuviera cierto espesor intelectual, pero estamos rodeados de una maldad estúpida que no por estúpida es menos peligrosa. El enemigo aprendió unas cuantas consignas de la izquierda y vive rebuznándolas para confundir mientras roba y mata. Las más de las veces lo consigue porque corren buenos tiempos para la desinformación por exceso y la tristeza por defecto. Entonces uno baja al fango y explica: las mujeres privadas de libertad no pueden optar por la prostitución, intercambiar comida por sexo no es prostitución, la prostitución no es una opción cuando es la única opción, un funcionario de prisiones que se acuesta con una reclusa, en cualquier circunstancia, es un torturador. Y queda uno enlodado, todo roto, apretando con los puños el peor de los males, el que Pandora dejó adentro para que soportáramos la vida incluso malograda y no tenemos palabras para decir lo que duele: la esperanza.