Ruinas vivientes de América Latina: El Helicoide de la Roca Tarpeya

Extraordinaria publicación: “Downward Spiral: El Helicoide’s Descent from Mall to Prison” (Urban Research Books; Terreform, New York, 2018), contiene 23 textos y centenares de imágenes de distinto carácter, para pensar El Helicoide, en sus innúmeras dimensiones y complejidades. Celeste Olalquiaga y Lisa Blackmore editaron el volumen