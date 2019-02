La Paciencia: Entrevista a Tatiana Mantilla

Tatiana Mantilla (Caracas, 1979) es una artista plástica que ha irrumpido en los últimos años en Venezuela. En su propuesta se nota una profusa explosión cromática en la que confluyen primordialmente el pop art, el op art, el cinetismo y el abstraccionismo geométrico. Asimismo, en su obra se percibe una vitalidad que pudiera estar denotando, quizá sin proponérselo y de una manera sutil, la propia luminosidad de la nación que apenas vuelve a emerger. De igual modo, en su personalidad se trasluce una aproximación a un misticismo vivencial que está muy imbricado con su afición a los deportes extremos –el ciclismo de montaña, por ejemplo–, quizá como vivencia plena del aquí y ahora, experiencia que le aporta una capacidad intuitiva muy inusual.

A propósito de su más reciente exposición de noviembre de 2018 –Rompiendo esquemas en positivo– nos hemos acercado a ella para la realización de la siguiente entrevista.

―¿Cómo fue el comienzo de Tatiana Mantilla en las artes plásticas?

“Fue sorpresivo. En el 2009 tomé la decisión de no ejercer más mi carrera de ingeniero de sistemas. Me levanté un día y dije no trabajo más. Ese mismo día me fui a El Ávila y me sentí liberada de todo peso. Lo único que tenía claro es que no iba a trabajar más. Me dediqué 100% a hacer ejercicio. Luego mi padre me ofreció trabajar con él y me sugirió que estudiara diseño de interiores, cosa que empecé a hacer. Fue en ese entonces cuando mi vida cambió y encontré la herramienta que necesitaba para descubrir la felicidad que tanto deseaba”.

―¿Hacia dónde se dirige tu propuesta estética?

“Mis obras representan el espacio, el tiempo, la refracción de la luz dentro del agua, la forma, la perspectiva, la profundidad, el color y sus gradientes; de todos estos elementos germina el arte óptico, que evoluciona hacia el arte cinético en cualquier momento, entendiendo que mis obras todas están inspiradas en el mar y el efecto físico de la luz que ocurre dentro del agua. Solo si eres un espectador con la modalidad deportiva subacuática podrás percibir la esencia o el origen de mi obra abstracta”.

―¿Hay alguna inquietud adicional, más allá del abstraccionismo geométrico, del pop art o del op art que se note en tu trabajo?

“Sí, mi obra poco a poco y de forma accidental ha comenzado a evolucionar al arte cinético. No es un efecto que yo busque, pero ha surgido en ocasiones sin habérmelo propuesto”.

―¿Por qué estas tendencias han tenido una influencia tan definitiva en tu obra?

“En primer lugar porque mi papá fue un gran pintor que realizaba obras geométricas, aunque sin la policromía que caracteriza mi trabajo.

Además, creo que influyó de manera decisiva el haber crecido en Caracas, una ciudad en la que al atravesar de este a oeste por la avenida Libertador se ve a diario la obra geométrica cinética del maestro Juvenal Ravelo. Asimismo, están las obras cinéticas de Carlos Cruz-Diez en Plaza Venezuela o simplemente basta caminar por esa galería de arte a cielo abierto que es la Ciudad Universitaria, donde tenemos una arquitectura maravillosa de Carlos Raúl Villanueva. Sin quererlo, todo eso te va influenciando día a día. Y ello sin contar los otros grandes artistas de mi país, como Alejandro Otero, Mateo Manaure y Jesús Soto”.

―Háblame de tu inquietud mística.

“Esto viene desde niña, lo he aceptado pero no he querido profundizar en el tema. Tengo la capacidad para intuir o percibir ciertas cosas paranormales. En mi familia por parte de papá existió un familiar que era parapsicólogo y hacía sesiones de espiritismo. Ya hoy en día no está entre nosotros. En ocasiones busco investigar sobre el tema para dar respuesta a ciertas situaciones que se salen de lo normal”.

―¿Te has planteado experimentar con video arte y otros medios que requieran tecnología, dado tu background en computación?

“Sí, ese planteamiento está latente en tanto ingeniero en sistemas que soy. He estado documentándome e investigando sobre estas herramientas para poder tener el efecto deseado en el momento que vaya a diseñar el video art”.