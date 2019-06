Narrativas interactivas & transmedia 4

Esta semana quiero volver a los proyectos internacionales para compartir algunos interactivos que se enfocan en promover cambios sociales. La narrativa interactiva permite participar en la historia, e incluso colaborar en ella, lo que la convierte en una herramienta clave para trabajar proyectos de intervención social.

Una de mis realizadoras favoritas en este ámbito es Katerine Cizek, una cineasta canadiense que se ha esforzado por integrar a los protagonistas como coautores de la obra. Uno de sus primeros proyectos es Seeing Is Believing: Handicams, Human Rights and the News (2002) realizado junto a Peter Wintonik, en el que explora el uso de la tecnología, y en particular de las Handicams en la defensa de los derechos humanos.

Seeing Is Believing: Handicams, Human Rights and the News

https://www.imdb.com/title/tt0338421/

El proyecto rastrea varios casos a nivel mundial en el que aficionados documentan situaciones límite y los emplean como herramienta política, en medios o juzgados, en un adelanto de lo que años después sería el periodismo ciudadano. El documental se realizó en alianza con Witness, una ONG internacional que capacita a ciudadanos para luchar por sus derechos humanos sacando partido del video.

Witness

https://es.witness.org/

Cizek es la creadora de Highrise, un proyecto que abarca cinco interactivos y que nace con The Thousandth Tower y Out My Window. El primer proyecto, The Thousandth Tower, recoge testimonios de seis adultos residentes de bloques que forman parte del Tower Renewal Pilot, una iniciativa que combina la tecnología verde con planes de revitalización de la infraestructura. En el interactivo, los protagonistas, muchos de ellos migrantes, documentan con cámaras digitales su vida en los bloques. El proyecto, con una profunda carga poética, convierte a la fotografía en una herramienta de transformación social que empodera al residente.

Highrise

http://highrise.nfb.ca/

The Thousandth Tower

http://highrise.nfb.ca/thousandthtower/

Out My Window

http://outmywindow.nfb.ca/#/outmywindow

Tower Renewal Pilot

http://towerrenewal.com/

El segundo proyecto, Out My Window, es un documental 360º que permite conocer la vida cotidiana en bloques populares de todo el mundo, la interfaz del proyecto recuerda a la icónica Rear Window de Hitchcock y permite fisgonear más de 49 historias en 13 idiomas mediante fotos 360º con íconos clicables.

La interfaz permite explorar estos bloques en La Habana, Cuba; São Paulo, Brasil; Phnom Penh, Camboya y Toronto, Canadá; a través de fotos y textos, así como colaborar con el proyecto. El documental tiene una comprometida visión pedagógica y cuenta con una guía para profesores que invita a explorar el poder del arte y la cultura en este tipo de comunidades.

El tercer proyecto, y el último por esta entrega, es One Million Tower, una propuesta que retrata la vida de los habitantes de un bloque vertical popular de Toronto y les plantea retos para cambiar su entorno. El proyecto es fruto de reuniones con sociólogos, arquitectos, trabajadores sociales y diseñadores, y recrea las soluciones que plantearon los vecinos en estos talleres para mejorar su espacio público.

One Million Tower

http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/1mt_webgl.php

El proyecto incluye un documental sobre el proceso de colaboración, un corto documental con ejemplos internacionales de revitalización de torres, un breve documental que explora la tecnología abierta utilizada para crear el proyecto y una función interactiva que permite visitar barrios de gran altura en más de 200 países del mundo.

Desde que conocí estos proyectos estoy convencida de las posibilidades que el audiovisual puede tener en nuestras barriadas como dinamizador de transformaciones, los cambios sociales pueden ser promovidos por la propia comunidad y esta debe ser consciente de su poder, sin facciones ni partidismos. A final de cuentas, como decía Ekaré, La calle es libre.