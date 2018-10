Miguel Otero Silva: Tres sonetos profesionales

(A la manera de Garcilaso)

Ha medio siglo vengo encadenado

al mismo oficio por donde he venido,

y si no me rebelo enardecido

es porque tengo el corazón cansado.

Por cada rosa que mi mano ha dado

cien espinas mi pecho ha recibido,

a cambio del amigo que he perdido

doscientos enemigos he ganado.

Más lejos de querer lo que no quiero

y abrirle a mi esperanza desespero

fuerzas me da mi condición humana:

Escribo lo que veo simplemente

mi palabra llega hasta la gente

como la luz del sol cada mañana.

**



(A la manera de Góngora)

Mientras la rotativa resoplante

exprime vidas en lagar de acero

y el linotipo con su pie ligero

dolores cuaja en urnas de diamante.

Mientras la negra tinta avasallante

oscurece la sangre del cordero

y en frágil hoja de papel grosero

se convierte el sollozo del amante.

Otra boca, otros ojos, otra frente,

la sombra siembran de la noche ardiente

con rojas flores, con amargo llanto.

Y yo torno al dominio de la noria

a limar duelos de la triste historia

para que tú lector, no sufras tanto.

**



(A la manera de Quevedo)

Si un sujeto con alma de gorgojo

y otro con undular de lagartijo

se empeñan en aguarme el regocijo

con verde envidia y despechado enojo.

Si un tercero con trácalas de piojo

quiere nutrir su nombre a mi cobijo,

rata que desampara su escondrijo

y por herirme cobra sin sonrojo.

Y si un villano bajo vil influjo

me cubre de improperios sin tapujo

para hacerme perder el desparpajo,

yo ni siquiera arrugo el entrecejo

sino que los enlazo por parejo

y los mando al mismísimo carajo.