Los vicios de Cipriano Castro

Hubo días en que la vida de Cipriano Castro (1858-1924) y su gestión de gobierno (1899-1908) fueron ensalzadas como hechos que afianzaron la identidad nacional y elevaron la moral de resistencia a la explotación extranjera. La conquista del poder por las armas, la repulsa de la “planta insolente” de las grandes potencias y la derrota asestada a muchos caudillos dicen algo de su temple. Por algo duró casi diez años en el poder.

Tuvo sus dislates. Y muy graves. Algunos se quedaron en la simple locuacidad. Otros hicieron de él el hazmerreír de la prensa.

Cuando a fines de siglo XIX se plantea en el seno del partido liberal la sucesión de Joaquín Crespo, hay un momento en que Cipriano asoma su nombre, pero pide hablar con el mejor postor, Ignacio Andrade, quien se burla de él al llamarlo “ese indio que no cabe en su cuerito”.

No obstante haber Cipriano aceptado en 1902 la mediación del presidente norteamericano Teodoro Roosevelt en el lío del bloqueo naval de las costas venezolanas, Mr. Teodoro lo llamó un “unspeakably villanous little monkey”.

Diversas caricaturas suyas como mono, ratón, puerco espín, pordiosero, fueron publicadas en periódicos y revistas de Estados Unidos, Francia y otros países.

Un psiquiatra puede explicar los exagerados impulsos sexuales de Cipriano y las múltiples aberraciones de sus tratos con las mujeres si se hace una indagación de su árbol familiar donde es posible encontrar la fuente genética de su erotismo. Vale la pena detenerse en el estudio de los abuelos, padres, hermanos y colaterales del Héroe de Capacho, que hace el historiador Oldman Botello.

El padre de Cipriano se llamaba Carmelito Castro, quien tuvo dos matrimonios (con Pelagia Ruiz en 1856, y con Gumersinda Moros en 1873) y generó veintiún hijos (ocho nacieron en el primer matrimonio y trece en el segundo). De estos hijos, el general Cipriano Castro se casó apenas una sola vez (en 1886), con Zoila Rosa Martínez en 1886, pero nunca tuvieron hijos.

Puede aventurarse la siguiente hipótesis: sabiendo que tenía veinte hermanos y que por experiencia personal la esterilidad del matrimonio recaía en su mujer, Cipriano le dio rienda suelta a su machismo, buscó mujeres por todos lados, bebía brandy con entusiasmo y bailaba a más no poder al convertir los agasajos al primer magistrado de la Nación en fiestas interminables. Así tuvo varios hijos, a muchos de los cuales se les ocultaron los nombres en los meandros de la chismografía. El autor Arturo Guillermo Muñoz habla de ocho hijos. Mencionemos dos: el ingeniero Cipriano Domínguez, autor de los planos del Centro Simón Bolívar de Caracas, y el ingeniero Cipriano Jiménez Macías, quien organizó una fundación que lleva su nombre en Valencia (la visité hace algunos años, en la urbanización Prebo II, al lado del Centro Comercial Prebo, calle 130, #170-210, Municipio Valencia, y hablé con varios de sus directivos).

El mérito mayor que se le ha atribuido a Cipriano es su posición antiimperialista. La frase sobre la planta insolente del extranjero que profana el suelo sagrado de la patria ha sido citada como el emblema más claro y terminante de la verdadera actitud de un patriota, desde el más humilde ciudadano hasta el mismo primer magistrado nacional. Sin embargo, dicha proclama no pasó de ser un simple recurso retórico, y tal desperfecto tiene su origen en que su redacción corrió a cargo del historiador Eloy G. González, quien quiso aderezar el llamado a la lucha con la apelación a la Guerra de Independencia y sus famosas batallas, las de Carabobo, Las Queseras del Medio, Pantano de Vargas y Ayacucho, y sus magníficos héroes: Ricaurte, Ribas, Sucre.

Nada de eso ocurrió, ninguna batalla emuló a nada, ningún héroe igualó a nadie. Lo que sí ocurrió de inmediato fue la aceptación de la mediación del gran garrote de Teodoro Roosevelt para que se constituyera una junta de arbitraje como solución al problema de la deuda. Para regocijo de la revista semanal Harper’s Weekly, de Nueva York, Cipriano queda caricaturizado así: un obús abre un boquete en el piso y lanza a Cipriano por los aires, exclamando: “¡Caramba! ¡Socorro! Nadie acude. Bueno, entonces por el amor que siento por mi patria, consentiré en el arbitraje”.

Ya despojado del poder y operado el 4 de enero de 1909 en el hospital Hygleia de Berlín (Alemania) por el cirujano James Israel, entra el Cabito en un descenso sostenido de su estrella. La primera infausta señal la recibe cuando va a retirar un dinero de su cuenta bancaria presidencial: encuentra que ha sido bloqueada. De inmediato, hace maletas para regresar a Caracas en compañía de su esposa y otras personas. Llega a París el 25 de marzo. La compañía naviera le informa que puede extenderle un boleto hasta Martinica o Trinidad. El 6 de abril toca en la isla de Guadalupe, de allí pasa a Martinica. No puede seguir a Trinidad. Su esposa y su hermano Carmelo siguen a La Guaira. El Cabito se encierra en su cuarto en Fort de France, tiene fiebre, se le ha abierto la cicatriz operatoria. Se discute si es o no presidente, si sigue o no viaje a Venezuela, o a Panamá. Al fin, el gobierno francés, presidido por un izquierdista, Clement-Armand Fallières (entre 1906 y 1913), ordena que lo embarquen de regreso a Francia. El Cabito se niega y tienen que sacarlo, empiyamado y atado a una camilla, para embarcarlo a Francia. Solo le queda un recurso: hablar, hablar. Despotrica sobre todo de los Estados Unidos, y apenas nombra a las potencias europeas, incluso las que bloquearon los puertos de su país. No aspira al poder, imitará a Diocleciano.

Vive algún tiempo en Tenerife. El 21 de diciembre de 1912 se embarca para Nueva York. Lo reciben varias autoridades portuarias y lo trasladan a Ellis Island, la isla donde esperan decidir sobre su estadía en USA. Naturalmente, no carga visa, tiene cuatro años fuera del poder, y aparece una solicitud del gobierno venezolano donde lo acusan de haber ordenado la muerte del general Antonio Paredes.

Los simpatizantes del Cabito alegan que fue humillado y encarcelado en Ellis Island. Humillado debió sentirse, él que era tan prosopopéyico; pero encarcelado no. Sin embargo, no explican por qué quiso viajar a Nueva York no una sino varias veces, no por varios días, sino por unos cuantos meses. Por qué estuvo en Washington en la toma de posesión de Woodrow Wilson. Por qué asistió a banquetes en el estado de Nueva York, y a sesiones de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York. Por qué tuvo éxito la defensa de él que hizo el abogado George Gordon Battle al obtener un habeas corpus y luego la libertad plena para permanecer en territorio norteamericano y desplazarse a donde quisiese. Por qué viajó sin problemas a Cuba a pesar de que se hablaba de un pacto secreto de invasiones con el nicaragüense José Santos Zelaya. Invito a leer las muchas crónicas que insertó el New York Times (pagando en $ el servicio por Internet) en que puede seguirse paso a paso y casi diariamente los movimientos del Cabito y leer sus discursos y declaraciones nada biliosos hacia la gran potencia del Norte. Por ejemplo, dijo:

“Me siento muy honrado al sentarme en el mismo lugar donde lo ha hecho el Presidente Wilson. Me siento muy contento de estar en el país que ha dado esos grandes hombres como Washington, Jefferson y Lincoln, arquitectos de la grandeza de los Estados Unidos. A la vez, he experimentado el infortunio que significa haber sido calificado como un enemigo de los Estados Unidos…”.

Eso fue en el banquete de la Quinta Cena y Reunión Anual de la Sussex Society de Nueva York celebrada en el hotel Astor. Aquellas palabras en español fueron cerradas con una exclamación que lanzó en inglés: I greet the American people!

El 15 de marzo de 1913 se embarcó rumbo a Hamburgo.

En julio lo vemos en Trinidad. Se mueve en una suerte de semiclandestinidad, tolerada por las autoridades. Se le asocia a intentos conspirativos, y de invasión por las costas de Falcón. Juan Vicente Gómez toma estos rumores como base para montar un enorme desplazamiento de tropas que detengan la invasión, llega a Maracay y aquí se queda, suspende las elecciones presidenciales, no podía ser candidato porque la Constitución prohibía la reelección.

El Cabito se mueve, viaja a Centroamérica, a México, vuelve a Nueva York, tiene que abandonar Trinidad y marcha a Puerto Rico. Vive en la calle Colmenter N° 12, en Santurce. Aquí cierra su vida con broche de plomo.

El escritor, poeta y cineasta español Eduardo Zamacois lo visita, lo describe como un hombrecillo, enjuto... las piernas descarnadas, menudos los pies, el tórax angosto, las manos nerviosas, amarillas, el cuello de la camisa demasiado ancho, microcefálico, calvo, parece aplastado, devorado por el frontal alto, imperioso, enorme, parecido a Trotsky, y habla, habla, de astronomía, de teología, estremecido por ondas epilépticas.

José Rafael Pocaterra, al salir de La Rotunda en 1922 le ve en Santurce como un viejecillo muy flaco, cetrino, entre ropas muy holgadas, con la testa calva inclinada hacia unos arbustos cercanos. Carecía de preparación y de moral… Hecho a sablazos y a tiros, sostenido a tiros y a sablazos, el chafarote y el máuser formaron el fondo de la escena ante cuyas candilejas bailaba haciendo al mundo civilizado muecas amenazadoras… Y Pocaterra termina su larga reflexión expresando la admiración a su valor, a su energía, a su inteligencia; y siente el deseo absurdo de que Castro no hubiese sido lo que fue para que él no tuviese que decir lo que dijo.

Los últimos días del Cabito constituyen el escenario espantoso de su impudicia. Paralelo a su ausencia de los principales intentos de invasión armada de Venezuela, lleva una vida familiar casi en solitario, a causa del manoseo que gustaba hacer con las mujeres de servicio, hasta el extremo de ser su hermana quien se encarga de preparar las comidas y hacer el aseo de la vivienda. Mariano Picón Salas relata el incidente que tuvo en Santurce con una pareja que buscaba casa de alquiler: Cipriano ofreció su ayuda, pero al rato fue acusado de querer meterle la mano a la mujer. El hombre reclama y Castro lo hiere con un estoque. El caso pasó a tribunales.