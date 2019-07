Llamada de una señorita

Me atraen los libros que llevan dentro la reflexión de su propio entramado; libros que, al desdoblarse, revelan, como quien alza una preciada moneda, la herencia cervantina. Libros como La señorita que amaba por teléfono de Elisa Lerner.

Un distraído lector que no sepa cogerle el vuelo a esta obra de Elisa, un lector, digamos, impaciente por clasificar en vez de abandonarse al deleite del idioma y a la invocación de la memoria que este libro concita, podría suponer, como el profesor de modesta opinión que merodea en esas páginas, que la historia que allí se cuenta es, apenas, “una serie de estampas” que no alcanzan a cristalizar en novela. Sin embargo, es la propia voz del libro la que le sale al paso a ese hipotético lector: “Me encanta que en mis folios la raya de la media brinque de aquí para allá. No quiero que parezcan ejércitos donde el orden reina en exceso. Han sido causa de mucho dolor bermejo en los pueblos. Ni por asomo siquiera alguna tonta simpatía por soldaditos de plomo. Nada de ‘¡Firmes y en perfecta formación!’ que ponga a raya una libérrima escritura. Democrática apetencia porque las páginas deambulen alegres en el libro a su antojo. Vayan a su aire en el derrotero desconocido que depara toda ficción. Libres de los designios de la escribidora y de los susurros fugaces de la moda literaria”.

¿Es este libro de Elisa una novela? Poco importa, me parece, la rasposa etiqueta del género cuando la escritura se impone como vehículo que transporta, con agraciada inteligencia, al país interior de una vida propia. Y sin embargo, yo no dudo que La señorita… sea una novela. Porque una novela es también ese relato indomable que se resiste a acatar las normas al uso de la narrativa convencional, y se rebela contra la idea de novela amaestrada que puede tener un lector olvidadizo de las lecciones de Proust, de Woolf, de Faulkner, y más acá, de Vargas Llosa, de Cortázar, de Lispector, y, aún más cerca del patio, de Salvador Garmendia, de Adriano González León, de Ana Teresa Torres. Y si cabe remontarse a los orígenes, ¿qué era acaso ese libro lleno de libros, ese cóctel de géneros y tonalidades y extravíos que escribió Cervantes en dos tiempos? Nadie lo supo en su momento; luego lo llamaron novela. Y desde esos dos tomos quijotescos la novela moderna no ha dejado de ser lo que siempre ha sido: el mayor espacio de las libertades narrativas.

De modo que la historia del personaje Blanca Elvira –bello y obeso retrato de una escritora incompleta para amar y escribir–, no se desliza –tampoco lo desea– por una trama de sospechosa linealidad marcial. Más bien se triza en escenas de exquisita y detallada observación de la vida íntima y, sobre todo, literaria, de finales de los años cincuenta en Venezuela. Se trata además de una escritura que asume la prosa novelesca como sensible memoria que registra el impulso de lo que no pudo ser, entrevero de ensoñaciones cansadas, colcha de retazos patrios: la obra trunca de Blanca Elvira.

En La señorita…, la elección del tiempo venezolano no representa un repliegue de la nostalgia sino una metáfora profunda y exacta donde resuenan todos los tiempos venezolanos. “En los buenos libros –se afirma en esas líneas– el pasado se vuelve futuro”. Por eso, en esa historia de embellecidos fracasos, y en la forma elegida para contarla, es posible advertir el elegante, pero firme cuestionamiento de los totalitarismos, físicos y metafísicos, que han asfixiado una y otra vez a la sociedad venezolana. No es casual el diálogo recurrente de este libro de Elisa con Ifigenia de Teresa de la Parra: par de señoritas que se aburren con adolorida lucidez en un mundo de viriles monólogos patrióticos.

Como en todo lo que Elisa escribe, ya sea con atavíos de ficción o de crónica, uno de los mayores premios que el lector se lleva es el placer de degustar una prosa de lustre, música y hondura. Tesitura literaria en cuya urdimbre no falta ni la malicia ni la ternura en el gesto de contarnos. Y siempre, como un destino, la urgencia de recordar, de hacer de la memoria un lugar para pensarnos en ese “ropaje oscuro de la escritura –como lo llama el narrador de La señorita…– para que ella y el país no quedaran tan a solas”.

La señorita que amaba por teléfono

Elisa Lerner

Ediciones Fundavag

Venezuela, 2016