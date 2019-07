A PROPÓSITO DE ESTÁ TODO BIEN, DE TUKI JENCQUEL

¿Cómo abordar el abandono a los enfermos sin patetismo? ¿Cómo trascender la esfera de las emociones cuando se cuenta la historia de aquellos que padecen de enfermedades crónicas, es decir, de aquellas que evolucionan lentamente y que son la primera causa de mortalidad en el mundo? La inteligencia de Tuki Jencquel en su documental Está todo bien (Venezuela/Alemania, 70’, 2018) consiste en mostrar que el “paciente” no es un cuerpo postrado sino una persona con aspiraciones que trascienden la lucha por la supervivencia. La sensibilidad de Jencquel, al hacer que los médicos y pacientes que sufren de la escasez de medicamentos interpreten su propio rol en una escena de teatro, hace que nos confrontemos a una serie de emociones no pensadas, tales como la rabia que no se traducirá en resentimiento o la cólera que no conllevará a la ira inútil. La apuesta de Jencquel es que se vean los sujetos, en sus dilemas y contradicciones, en sus dramas y glorias, en su grandeza y en su fragilidad. Todo a partir de imágenes sobrias que sobrecogen por su belleza y escenificación austera. No es un documental de resignados para resignarse, no es solo un instrumento de denuncia –válido, necesario e ineludible– sino que se trata de un documento que permite pensar con distancia nuestros juicios habituales, comunes, ante nuestro drama, nuestra catástrofe. Es la historia del abandono de toda la población enferma y vulnerable sin precedentes en la historia de Venezuela, contada desde el punto de vista del sujeto.

Paula Vásquez Lezama

***

EL HOMBRE NUEVO

Los regímenes totalitarios no se contentan con ejercer el poder absoluto. Se proponen siempre cambiar a los seres humanos que dominan. Les seduce la idea de crear un Hombre Nuevo. El de Hitler y el nacionalsocialismo era ario, fuerte, genéticamente superior, guerrero, competitivo. El de Stalin y la Unión Soviética era colectivista, trabajador, disciplinado, estajanovista. La versión comunista del fordismo.

El chavismo también habló de un Hombre Nuevo. Nunca lo definió con precisión pero indudablemente es uno que ama a Hugo Chávez por sobre todas las cosas. Es anticapitalista. Antiimperialista. Fidelista y guevarista. Odia a los ricos y a los exitosos. Y, como lo consagra la Constitución de 1999, es alguien protegido por el Estado: una persona que tiene muchos derechos y muy pocos deberes.

Claro, como le ocurrió al doctor Víctor Frankestein, en la novela de Mary Shelley, el hombre nuevo termina siendo un monstruo. O una estafa. El del fascismo al final quedó para la historia como una asesino en masa. Un victimario. Y el del comunismo como una víctima. Un sometido. Un esclavo del sistema que le prometió liberarlo de la explotación capitalista.

El del chavismo, por su parte, también es un fracaso. No es ni capitalista ni socialista. Es un producto de exportación. Un emigrante pobre que pide dinero, comida, techo y ropa en el país en donde ha logrado refugiarse. Acá en Bogotá lo veo todos los días.

Cuando bajo por la calle 116 camino de la carrera 15 a tomar el transporte público los saludo. Son tres parejas. Se ubican en cuadras diferentes. Están echadas en el piso con sus hijos. Cada grupo familiar muestra un cartón con un letrero donde explican que son venezolanos, no tienen trabajo ni papeles, y necesitan ayuda. La imploran.

Son ejemplares modélicos del Hombre Nuevo. El venezolano nuevo es un pordiosero.

Tulio Hernández

***

UNA ADVERTENCIA ANTE LOS EXTREMISMOS

Un refrán popular nos recuerda que “Hasta lo bueno deja de serlo llevado al extremo”. También la reflexión filosófica nos señala que “Todo se anula en el exceso por el vacío que oculta”. En fin, los sesgos corren el riesgo de los fundamentalismos y todo fundamentalismo tiende a ser sectario y excluyente. Por los excesos se pierden las habilidades originarias, además de que se distorsionan los argumentos que se defienden y se debilitan los atributos que se proclaman. Son desplazamientos hacia espejismos delirantes y frustrantes. Sin duda, fue mucha la experiencia sedimentada la que llevó a Winston Churchill a sostener que: “Los que nunca cambian de opinión, nunca cambian nada”. Definitivamente, los extremismos, más que la enfermedad del pensamiento, representan su muerte porque condenan a las ideas a perder sus capacidades generativas. “El sectarismo habitúa a la gente a no pensar, es el opio de la gente”, decía con mucha razón Giovanni Sartori.

Víctor Guédez

***

AGUAS TURBIAS

Parados al borde de la gran pileta levantan las manos en dirección al cielo. La punta de sus dedos sueña con humedecerse al roce de una nube. Se miran los unos a los otros. ¿Quién logrará el mejor salto, se preguntan en silencio? Solo escuchan el cabalgar del corazón acelerado. Abajo el agua un tanto turbia les espera, los cuerpos en el aire desafían la distancia entre el borde superior del muro desde donde se han lanzado, y el fondo de la fuente. El espacio que en otra época se exhibía como la apuesta de un arquitecto por el ornamento de entrada al centro comercial, ahora es el espacio de divertimento de los niños de la calle. En el estacionamiento se escucha la algarabía, se mezclan las risas con las palabrotas y el espíritu infantil. El lugar convertido en una suerte de olimpo se llena también de mochilas rotas y curtidas, de latas, de bolsas grasientas de comida, de objetos de toda especie. Dentro del centro comercial los pocos transeúntes del lugar aceleran el paso, alguien avisa que la hora del baño infantil está por finalizar, la maldad se traslada hacia los distintos corredores aun goteando el agua del receso.

Inés Muñoz Aguirre

***

, A/PUESTA EN ABISMO. ¿QUIÉN HABLA? ¿QUÉ DICE?

“De modo que aprovecho mi tiempo para traducir de lenguas extranjeras, actividad sobre la cual sigo pensando hoy día que constituye la mejor posibilidad para que un joven poeta comprenda su propio idioma de la forma más profunda y creativa. Traduje poemas de Baudelaire, algunos de Verlaine, Keats, William Morris, … pour me faire la main. Precisamente el que en sus giros más íntimos, cada lengua extranjera ofrezca resistencias a la traslación poética, exige poderes expresivos que no se desplegarían si no se estuviesen buscando. Esta lucha por arrancar a la lengua extraña lo más suyo y amasarlo plásticamente en la nuestra siempre me ha procurado un placer artístico de especial cariz. Esta silente labor que, es verdad, poco se agradece, requiere de paciencia y perseverancia – virtudes que solía disimular con osadía y superficialidad en la secundaria. Terminó agradándome mucho, puesto que esta actividad modesta de mediar bienes artísticos sublimes, por primera vez, me brindó la certeza de que estaba haciendo algo que realmente tenía sentido y que mi existencia estaba justificada”.

Stefan Zweig, El mundo de ayer, 1942, selección y traducción del alemán: Claudia Sierich

Claudia Sierich

***

BARBERÍA DELIRANTE, 6

Las instrucciones que han recibido las espías gringas que trabajan aquí son claras. No importa que vayan de mormonas, testigas de Jehová o que simplemente den clases a los pequeños espías. “Cuidado con el tío Teo”. Ellas lo dicen en su lengua y casi nadie las entiende: “Attention with aunt Theo”. Al final casi nadie dice qué fue lo que pasó con este hombre, quién era o es, qué hacía o hace. No aparece ninguna información sobre él en los archivos desclasificados, pero el director del colegio, que caminando por la Avenida Bolívar se topó con mi negocio, me lo hizo saber (sin necesidad de pronunciar palabra) mientras le pulía la calva. Es un hombre extraño y, se nota, tiene problemas. El primero, la calva: ¿qué necesidad tiene de hacérsela pulir? El segundo, el tercero y el cuarto seguro tienen que ver con los genitales. Las placas de seborrea en la coronilla hablan de una denuncia que alguna vez se cursó en Ohio. Por eso, apenas un alumno o un profesor hace alguna referencia sexual, el hombre se tensa y envía telegramas al Pato Donald, en Washington. Para curarse en salud. No quiere que la denuncia de Ohio se ventile nuevamente y entorpezca su carrera. Él es el tío Teo. Castrado farmacológicamente desde hace años. Lo noto mientras lo unto con aceite de Argán. Antes de llegar a Venezuela, un sábado en la tarde llamaron a su puerta dos jovencitas vendiendo el perdón de los pecados. Después de escucharlas durante dos minutos, que si Jehová, que si el Armagedón, que si Joseph Smith, se dio media vuelta y les dijo: “Si lo que quieren es sexo, pasen, que aquí afuera no puedo”. El director no lo contaba, su cuero cabelludo lo dejaba saber, pero pude notar que sus poros se dilataban mientras yo me iba enterando del asunto.

Slavko Zupcic

***

Jueves 02 de abril de 2015

De El viajero, el insomne. Una biografía de Vicente Gerbasi, de Eduardo Casanova. Un extracto:

“Fueron días aciagos para Gerbasi, en los que la pobreza lo obligaba a cambiar de pensión a cada rato porque no tenía cómo pagar; tiempos en los que tenía un solo traje blanco, por lo que cuando se reunía en las tertulias de Jacinto Fombona Pachano, tenía que ir primero a una lavandería de chinos para que se lo lavaran mientras él esperaban en paños menores en un cubículo. Una vez, Antonia Palacios le preguntó por qué siempre lo veía con el mismo flux y él le respondió sonriente que era el único que tenía.

Para poder leer consiguió el empleo de vigilante nocturno, en la Biblioteca Nacional”.

Corren los años 36 al 38.

Ricardo Ramírez Requena

***

LA WOOLF MIRA A LA TERRY

Mira Virginia Woolf desde sus letras, a la Ellen Terry, actriz, que a sí misma se analiza en su modesto retiro.

De pronto, un rayo de sol cae sobre la vieja silla de la cocina, donde absorta luce la Terry.

Un silencio dramático da el rayo de luz a la escena.

“Gracias a Dios por mis ojos”, declama desde su silla la iluminada actriz.

Federico Pacanins



***

alambre donde B pende con cierto afán un coleto empapado, sucio y raído entre cuarenta ganchos de ropa

A lleva en los labios un cigarro apagado, se acerca al tendedero, toma un gancho: lo coloca con tedio en un extremo del coleto

B: ¿Qué haces?

A: Algo útil.

B va hacia el tendedero: centra el gancho con disimulada inercia en el coleto: sonríe o algo parecido, se lleva un cigarro a la boca

A: ¿Qué haces?

B: Algo útil.

B se aproxima a A: prende el encendedor, lo acerca a A que, retira el rostro / B aproxima el fuego a su cigarro: observa la llama y la apaga

B: Debería subir al techo a arreglar lo que hay que arreglar.

A: Olvidaste la linterna otra vez.

desde el fondo se escucha a alguien que improvisa sobre el tema The Carol of the Bells al piano

B: Se despertó.

A: Sí. Por fin. Algo útil.

B baja la cabeza

A sufre hipo

[Tú no fumas, pero vas a recibir visitas, 2018]

José Miguel Vivas

***

JUSTICIA

Cuando se encontró frente a la jefatura no supo qué hacer. Ahora que le faltaba poco para ingresar tuvo miedo y se detuvo. Pensó en el riesgo que implicaba el atrevimiento. Inseguridades futuras, salidas clandestinas, paranoia. Luego asumió que el honor familiar lo era todo. Por eso, a pesar de la punzada en el pecho, subió las escaleras y fue hasta el oficial encargado de tramitar las denuncias.

Luego de esperar un poco le preguntó qué quería.

―Vengo a buscar justicia –dijo.

―¿Qué pasó? –preguntó.

El hombre no le dio respuesta. Tampoco fue necesario. El oficial pareció intuirla mientras su cuerpo tambaleaba al compás de los disparos.

Omar Osorio Amoretti