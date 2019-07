GERARDO

Gerardo posee una pequeña finca cerca del río, en una zona del conubarno de Buenos Aires que todavía no ha sido urbanizada. Aunque es un hombre mayor, tiene muchos planes para el futuro, difíciles de realizar hasta que encuentre inversores. Mientras tanto, continúa con el viñedo de sus abuelos y con la elaboración limitada de un vino artesanal. Sus hijos no están interesados en la vida rural, así que pasa sus días solo, cumpliendo lo mejor que puede con las múltiples tareas. Aunque no está tan solo: tiene varios perros, gallos, gallinas y gatos que cuidan el viñedo de los insectos.

Me dice que a sus perros y gallinas los alimenta con sandwiches de miga –un sabroso invento porteño que consiste en láminas muy delgadas de miga de pan, untadas con mayonesa y rellenas con ingredientes diversos como jamón, queso, aceitunas, huevos… etc. Yo me sorprendo, porque los sandwiches de miga son un pequeño lujo para cualquiera, pero Gerardo me aclara que en la panadería de sus amigos le regalan los sandwiches que se quedaron sin vender. Luego me muestra las orillas de pan que los perros no comen. Me lleva hasta el gallinero: allí todo se come, no queda nada a la vista.

―Tengo una sorpresa, me dice Gerardo. Y vamos hasta una parte cercada donde hay dos vacas.

―Son madre e hija― me aclara. Las llama por su nombre, ellas levantan la cabeza pero no se mueven.

―¿También las alimenta con sandwiches de miga?, le pregunto.

―¡Nooo! ¡A ellas les doy pizza!

Y de inmediato se va y regresa con una gran bolsa de donde saca trozos de pizza. Esta vez las dos vacas se acercan trotando, como si fueran perritos. Gerardo les pasa una mano por la cabeza, se ríe y yo también.

Luego pregunto con cautela.

―Gerardo, ¿y qué va a hacer con las vacas?

―Ah, bueno… las vacas me cortan el césped.

Blanca Strepponi

***

UN JANSENISTA REESCRITO POR LAUTRÉAMONT

Me asomo al balcón. Veo que la serpiente breve se ha ido disipando, pero no sé si hoy anotaré sus pasos evaporados, que decía Lezama. Lo cierto es que el valle se despeja y vuelvo tranquilo al libro que abrí esta mañana. Es de Isidore Ducasse. Al leer sus “reescrituras” me acuerdo de Rafael Cadenas y sus “contestaciones”… Para arrimar la brasa a mi sardina de estos meses, me detengo en las notas que Lautréamont dedicó a los Pensamientos de Pascal, el admirable físico y filósofo que un día se ajustó un cilicio para expiar la culpa de haber incurrido en el inocente placer de la conversación. Tal vez la primera “reescritura” invite a intercambiar el nombre de sus autores. Parece de Pascal lo del Conde y de este lo del jansenista: “Escribo aquí mis pensamientos sin orden… y signará siempre mi objeto por el desorden mismo” (Pascal). Reescribe Lautréamont: “Escribiré mis pensamientos con orden, a través de un plan sin confusión…”. Alabados sean ambos, sin orden, pero en concierto.

Freddy Castillo Castellanos

***

AL TELÉFONO CON ELISA LERNER

Sí, sí, estoy bien, querido. Dentro de lo que cabe. Sabes que vivimos en medio de un gran desconcierto y el mal de amores con la historia nos ha creado terribles enredos y problemas. El otro día fui a la farmacia. Al entregar la cédula y la tarjeta para pagar, el chico de la caja observó los documentos y subió la mirada. “Disculpe, señora –me abordó, amable, pero con cierta timidez–, ¿le puedo hacer una pregunta?”. Le dije que sí, claro, desde luego. “Tengo una duda… ¿Lerner es nombre o apellido?”. Un poco aturdida le contesté que, hasta donde sé, es un apellido, como en mi caso, pues mi nombre es Elisa, y me apresuré a preguntarle a qué se debía la confusión. “Ah, fíjese, es que hasta la semana pasada trabajó aquí, con nosotros, un muchacho que se llama Lerner Rodríguez”. Sonreí y pagué, pero te lo cuento porque en esa pequeña anécdota puedes ver, Diego, que un país que equivoca los nombres, equivoca su destino.

Diego Arroyo Gil

***

¡A DIETA! PARERGA. EL TIEMPO SOBERANO DE LA OFICIANTE

Seguir trabajando la materia más volátil, tu aliento: ser su oficiante. (Handke) ● Como todos los reinos, Mi reino no está a salvo de amenazas: A veces desaparece, Otras, me expulsa. Falta reconquistarlo, Merecerlo, merecerse. Necesidad de reunir en sí Todas las provincias de silencio, De crearlas A veces contra lo que quiere Instalarse ... (Guillevic/del Re) ● Y todo yo soy todas las cestas de mendigos entre árboles de la finca de Nadie. (Pessoa) ● Infinito limitado, ¿eres tú? (Blanchot) ● Tal vez toda lengua sea finalmente, lengua extranjera, extraña a nuestro ser animal. ...¿Tiene cada uno de nosotros una lengua madre? ¿La tengo yo? Acaso –¿será posible?– yo no tenga ninguna. (Coetzee) ● Por suerte me tocó lo lento y difícil. (Jaffé) ● La renuncia rinde. (Heidegger) ● Pero es la voz que entra en nosotros. Aun sin decir nada. Aun sin decir nada, ausente de sí misma, una y otra vez. (Tracy K. Smith) ● Una parte de mí es solo vértigo. Otra parte, lenguaje. Una parte de mí, pesa, pondera: Otra parte, delira. (Ferreira Gullar) ● Solo es real el soplo y la ansiedad por descifrarlo. (Eugenio Montejo) ● La razón se pierde razonando. (Porchia) ● Tener un sistema es tan mortal para el espíritu como no tenerlo. De allí que tal vez deba decidir combinar las dos exigencias. (Schlegel)

Claudia Sierich

***

MIS RUINAS

¡Oh, qué harto estoy de mi

cobarde, vieja, tan salvaje tierra,

y cómo me gustaría alejarme,

hacia el norte,

donde dicen que la gente es limpia,

y noble, culta, rica, libre,

despierta y feliz!

Salvador Espriu

Vivo entre ruinas

como el moho reciente, luego de la destrucción.

Me veo en los bordes de los trozos

que quedan

de los espejos

y a veces, sin disponerlo,

me laceran sus filos cortantes.

No tengo mayores disciplinas

sino aquellas que he aprendido de las esporas

llevadas por el viento;

ese que en las noches se inmiscuye en callejones

que antes eran luminosos bulevares.

Nunca me he ido de allí,

ahí vivo.

Y aunque camine por otras calles,

por avenidas pavimentadas en distantes idiomas,

siempre desembocaré en estas ruinas,

son mías,

me pertenecen.

Por eso si al abrir la puerta

que daba a nuestra casa

no me encuentras,

tampoco notarás mi ausencia.

Siempre estaré allí,

como el moho, acechante,

en el chirriar de sus bisagras.

Arturo Gutiérrez Plaza

***

HOY

Todo estaba a punto de pasar. La vida de la protagonista y de quien sería su interés romántico iban a quedar irremediablemente unidas. Hoy se conocerían. Hoy, en lugar de tomar el autobús, ella tomaría el metro; él saldría una hora más temprano para su oficina. Hoy, ambos coincidirían en el vagón cuatro del tren hacia el centro de la ciudad. Ella entraría en la tercera estación de la línea; él, en la quinta. Costaba pensar que dos personas tan perfectas una para la otra, no se hubieran encontrado nunca antes. Ambos eran amigos de Margarita Gómez, que por otro lado casi no tenía amigos. Ambos adoraban las películas francesas. Ambos detestaban a las mascotas. Esta gente iba a amarse bien; no había espacio para la duda. A ella iba a brotarle la sonrisa diáfana cuando hablara de él; a él le brillaría la mirada cada vez que pronunciara su nombre. La generosidad del amor que ellos iban a profesarse permitiría la existencia de dos hijos: una chica que escribiría versos trasnochados y un chico que amaría la libertad.

Pero el despertador sonó esta mañana y la autora le dio un puño seco. Hoy el reloj se congeló para siempre en la madrugada. Hoy los excesos de la noche anterior pesaban como yunques. Hoy ganó la desidia. No amaneció para la persona que iba a escribir aquella historia. Hoy no fue día para el amor.

Michelle Roche Rodríguez

***

Aunque está cerrada para el público, ir a la fuente de soda Irama se ha convertido en un acto de resistencia. Entre los pocos que tenemos el extraño privilegio de estar allí, en ciertos días llevamos algunas tazas de arroz, un poco de carne, algo de pollo y cualquier cosa que haya sobrado y que sirva todavía. Entonces el cocinero hace una increíble comida que en nada se parece a los retazos que hemos entregado. La compartimos con el asombro de los panes y los peces del relato bíblico. Aquel plato sencillo, más un poco de café, nos hacen sentir vivos. Y aunque sudamos a cántaros, por las incontables horas sin luz, hemos vencido, por un rato, las miserias de la tiranía con unas pocas horas de conversación.

Resistimos.

Norberto José Olivar

***

LA DIETA DIARIA

Un simple desliz. La nariz hacia la calle y los ojos dispuestos a cualquier revelación, divina o terrenal. Total, los dioses en singular se deshacen en nosotros y nos regresan a la habitación donde unas líneas comienzan a esbozar lo que ha quedado grabado en la mirada, en la pupila, en el cerco eficaz de las neuronas.

Alguien pasa ya convertido en prosa. El verso es para más tarde. Y sin pudor alguno le cuento las costillas. Los pómulos salientes y la grieta del ánimo. Lleva camisa ancha y los brazos colgados como ramas muertas. Siento que el sujeto, mi personaje, el de todos los que somos, también nos asomamos a nuestra prosa dolorosa. Y aunque hay un placer en escribir lo que veo siento que las sílabas naufragan y algunas tildes huyen. El hombre que pasa va seguido de una mujer y de dos niños. Se afincan frente a un basurero. Ya es nota diaria esa imagen.

Pero un poco más allá de la cueva platónica de nuestras ablaciones textuales, está el hecho de que el esqueleto humano de muchos venezolanos es solo la armadura de un aprendizaje, es como un modelo que deberá armarse más tarde. Figuras fantasmales que a diario albergan la emoción de verse frente a un plato, y otros con el pasaporte listo para escapar con sus huesos y sus pocas carnes. Y aquellos que podrían hacerse se alimentan de la esperanza.

A diario, el alimento más frecuente son los olores, los malos olores. Las alcantarillas abiertas y el sopor nasal idealizando aromas. Entonces el hambre deja de ser una metáfora o la abierta definición de Hamsun. Uno ve la portada del libro y lo deja sobre la mesa.

Habría que prestarle atención a los sonidos esotéricos de nuestro diafragma. O a los susurros de las piedras.

Y así andamos, a dieta.

Alberto Hernández