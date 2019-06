PRECARIO

Durante varios meses, muy temprano por la mañana, solía tomar la ruta de la autopista Valle-Coche desde Tazón por el canal de contraflujo. Aprovechaba la tranca matutina, muy pegada a la defensa pintada de amarillo que separa los canales de ida y de venida, para registrar con la camarita de mi celular los despojos empujados hacia la cuneta de la ruta.

En ese borde se fueron asomando guantes de aseadores urbanos, zapatos, latas, vasos de café estrujados, vidrios rotos o pedazos de latón arrojados en el camino. De regreso a mi casa, en otro punto del mismo trayecto por donde conducía a diario, observé por varios meses cómo iba creciendo una torre de desperdicios hasta convertirse en una masa compacta. Una tarde cuando la torre de barro, potes, restos malolientes, bolsas plásticas y muchos escombros, estuvo bien crecida, resolví salir del carro a contemplar aquel animal inerte y vivo que presentaba –al menos eso fue lo que supuse– un buen resumen de las personas que levantaron la pieza.

Nunca logré entender qué cosa me había impulsado a fotografiar semejante paisaje, cuando, en ese mismo sendero crecía esplendorosa y bella, una palma real. Luego de un tiempo, leí el poema “Basura” de A.R. Ammons, un extenso y penetrante texto que plantea la necesidad de indagar en la porquería como una forma de comprensión de lo contemporáneo. Fue entonces, cuando pude tener una idea del porqué me había resultado tan impactante aquel botadero.

Xiomara Jiménez

***

EL RELATO CIEGO 2

Escribe Harold Bloom al citar a Samuel Johnson: “Las imitaciones traen dolor o placer no porque las confundamos con realidades, sino porque traen a la mente realidades”. Es lo que Bloom al reconocerse en la genealogía interpretativa de Johnson nombra “la mímesis shakesperiana”. Representar a Hamlet en posición fetal dentro de una cáscara de nuez resultaría imagen ocurrente, paródica o literal. Se despoja al lector o espectador (the beholder) de la soberanía de su propia experiencia psíquica; se le impone la imagen. Homero, dicen, fue ciego y contó cosas que jamás vio. Otro ciego, Borges, atestiguó el Aleph, el instante infinito de la mente. Hay un relato ciego, que nadie puede ver, no inclusive quien lo relata.

Armando Coll

***

PAÍS DE LÁZAROS

En una de las tertulias de ribetes positivistas, tan frecuentes en la novela, un progresista personaje de El hombre de hierro (1907), de Blanco Fombona, apela a la imagen “país de lázaros”, para denotar las miserias enquistadas, incluso en la capital, durante la oscura década de El Cabito. Picón Salas parece retomar la imagen en Los días de Cipriano Castro (1953), al hablar de la Aclamación de 1906, cuando “la voluptuosa Caracas pasa a inundarse de champagne en los grandes bailes de la temporada”, mientras cundía la pobreza en los barrios misérrimos de la capital, asolados por tuberculosis y otras endemias que diezmaban la población. También a propósito de las semanas de 1908, cuando seguía supurando el riñón de don Cipriano, mientras la peste bubónica se apoderaba de una capital “lela de espanto”. Y por contraste con ese país de bloqueos y revueltas, de endemias y catástrofes, la feble modernidad caraqueña reportada en las páginas de El Cojo Ilustrado, resultaba casi “una ironía”, Picón dixit.

Arturo Almandoz Marte

***

ESPAÑA VERTEBRADA

Fernándo Sánchez Dragó, un conocido escritor español, ganador del Premio Planeta y el Nacional de Ensayo con su historia mágica de España: Gárgoris y Habidis, tiene una fuerte raíz espiritual, no católica o dogmática, pero sí sensiblemente abierta a cualquier tratamiento serio del tema. Narró en Muertes paralelas la historia del fusilamiento de su padre por los nacionalistas en 1936 y es el coautor de un libro reciente sobre la política española –España vertebrada–, más bien la transcripción de una larga conversación suya con Santiago Abascal, el fundador y máximo dirigente del partido VOX, ubicado a la derecha del espectro político español.

El libro sorprende por su sentido común, no es la confesión de un dirigente tradicional, habituado a utilizar los clichés de la corrección política, sino la expresión franca de su preocupación por algunos temas de la vida política española, que no han sido abordados antes con tanta sinceridad. La inmigración ilegal, por ejemplo. Hace poco asistí a un conversatorio con Stephen Smith, un investigador norteamericano, analista de la ONU, a raíz de la publicación de su último ensayo: Huida a Europa. Smith sostiene que en los próximos 30 años al menos 150 millones de africanos se mudarán al viejo continente, a menos que mejoren las condiciones de vida en sus países natales. España recibirá una oleada de 20 millones de subsaharianos. El problema es real y Abascal lo afronta con inteligencia y sensibilidad, más allá de lo que sus enemigos electorales puedan decir. Y sustenta su argumento con amplias lecturas y sentido crítico. El libro es una sorpresa y el abreboca de la reacción española contra la ultraizquierda y el chavismo internacional.

Ricardo Bello

***

LA MELANCOLÍA DE LOS DESTERRADOS

Es verdaderamente inexplicable comprobar, día tras día, cómo se nos va despoblando la memoria, cómo desaparecen aquellos con los cuales alguna vez sostuvimos una relación afectuosa, una cercanía anclada en el corazón y en las palabras. Muchos se han muerto y otros, la mayoría, han elegido el destierro en tanto salvación inevitable y dolorosa de sus vidas. En cualquiera de los casos, la ausencia permanente es una inevitable constatación cuyo impacto nos desasosiega y también nos abruma. Desde la nostalgia infinita, comenzamos, en plena borrasca, a vivir nuestras vidas en el más estricto desamparo. Alguna vez escuché –aún con asombro– que la patria no es otra cosa que una solitaria carpa instalada en el desierto. Se han, entonces, de extrañar a los amigos trashumantes, a las amantes caprichosas y felices, a un hermano obstinado y convencido de haber optado por otros paisajes; se extraña, en fin, la risa, el rumor de las palabras, los besos robados, el azar de los encuentros extasiados en la ebriedad nocturna. El destierro ha hecho su trabajo parsimonioso de horadar el tiempo en beneficio de la ausencia. La melancolía de los exiliados no alcanza a sostenerse dentro de sus propias impiedades. En cierta forma, un destino extravagante y rudo como la piedra, nos ha vencido. Hemos, al fin, aprendido el arte del cansancio y del olvido.

Juan Carlos Santaella