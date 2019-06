(Es mi favorito. Él va hacia adelante viendo hacia atrás – el dolor y la pérdida.

Agitando la campanita de la voluntad para seguir pensando un mundo mejor, no perfecto. Pero sí un lugar donde sea posible construir y soñar un mundo mejor).

“Nulla dies sine linea” (ningún día sin línea) apunta Paul Klee en su diario y detrás de un trabajo gráfico titulado “Adicto”, es la obra número 365 del año 1938. Paul Klee había sido profesor de la Bauhaus de 1920 a 1931 y profesor de la Academia de Arte de Düsseldorf de 1931 a 1933, año en el que los nacionalsocialistas llegan al poder. Los artistas modernos, entre otros gremios, son blanco de la persecución nazi.

Paul Klee se exila en Suiza. Ahí desarrolla una enfermedad degenerativa contra la que luchó dibujando todos los días. En el exilio creó más de 3000 gráficas. Murió en 1940.

Geraldine Gutiérrez-Wienken

***

Una rápida nieve derriba la memoria del país en medio de la oscuridad de la plaza.

Elisa Lerner

***

EN LA OSCURANA

A la llama de una vela, como si fuéramos devotos de san Gaston Bachelard, mi amada Rosbelis y yo nos sentamos a compartir nuestra frugal cena fría: papas, cebollas y tomates picados, sardina en lata y picante trujillano (carecemos de electricidad y gas, y todavía nos resistimos a la idea de hacer una fogata con las tablas de la biblioteca en la terraza del balcón). Mientras saboreamos nuestro exquisito manjar, allá afuera, en la tiniebla inmediata que se cierne sobre la ciudad, se escucha el resonar como de tambores de hojalata seguido de gritos de júbilo y rabia que le recuerdan la mamá a un fulano de tal. Más tarde, al filo de la medianoche, metidos entre las cobijas intercambiamos lecturas en voz alta. Yo leo unas páginas de Biografías imaginarias de Marcel Schowb, y Rosbelis lee “El narrador” del libro Iluminaciones de Walter Benjamin. Al fin nos quedamos dormidos sabiendo que mañana saldrá el sol, y esa luz que viene del alto cielo nada ni nadie nos la arrebatará.

Ednodio Quintero

***

BARBERÍA DELIRANTE, 4

Tiene fama de loco quien escribe y hay quien apenas ve un loco piensa en sus textos. Por eso también mucho loco dice que escribe, hay escritores que escriben sobre locos y hay quien escribiendo simula locura. Todos vienen a cortarse el pelo. A veces creo que hablan igual (ser escritor no es tan bueno ni loco tan malo), pero solo son escritores los que escriben.

Slavko Zupcic

***

RETRATOS DE BARCELONA. 3

“Estábamos bailando cuando me dijeron: hay un golpe de estado. En ese momento se acabó mi juventud”, le dice una señora a otra detrás de mí en el autobús número 47 que me lleva de la parada más cercana de la biblioteca donde escribo hasta Plaza Urquinaona. Oigo que la señora estuvo presa bajo la dictadura de Franco, no me atrevo a voltear, lo haré cuando descienda del bus, si es que ella no se baja antes, entonces la miraré.

Marco la señal de aviso, pero el autobús no se detiene y toma un desvío. Al levantarme, observo el rostro de la dama y me parece que no tiene signos aparentes del sufrimiento por el que atravesó, carga hasta un brillo ingenuo en los ojos. Pienso que la juventud regresa cuando sanan las heridas, esa juventud que no tiene edad cronológica, sino espíritu de lucha y supervivencia.

Me bajo en una parada distinta a la esperada y camino hasta Plaza Urquinaona donde hay una protesta. Los hombres están con sus trajes de faena. ¿De dónde viene las explosiones? Para el imaginario de un venezolano lo primero que viene a la mente son las detonaciones de granadas lacrimógenas propulsadas desde escopetas o simplemente disparos. No tengo que echarme al suelo, más bien observo. El humo se confunde entre los marchantes. Afino la vista y veo a un bombero estrellar con fuerza algo contra el piso. Explosiones de bomberos que traen recuerdos.

Me viene a la mente el segundo golpe de estado en noviembre de 1992 cuando el estruendo de un avión F-16 rompió la barrera del sonido sobre Caracas mientras desayunaba. El estallido producido por la velocidad del avión de guerra que surcaba sobre Caracas fue un estremecimiento, como si la ilusión de toda una vida hubiese quedado suspendida por unos minutos, quebrada en miles de pequeñas piezas de vidrio. La fortaleza interna es el verdadero escudo protector contra el daño que infringen los bárbaros, por eso la señora del autobús lleva ese brillo ingenuo en los ojos, un brillo del que quisiera contagiarme.

Pedro Plaza Salvati

***

La amistad

es la continuidad

del amor

Tener amigos es

traficar constantemente

el sin andar

lo andado

Es un río que fluye

sin parar

perderlo todo

y encontrarlo

por hallar

Ser amigo es ser

sin miedo

y la audacia

de jugar desprevenido

ser otro

muchas veces

con el don de lo previsto

Encontrarse siempre

en el mismo lugar

Cecilia Ortiz

***

CAMILLERA

La noche y su único trabajo sobre la ciudad,

detenida momentáneamente, achicada, sosteniendo el latido,

esperando su turno, su minuto de saltar.

Ese momento de ir por los cuerpos que la están aguardando a esta hora:

cuántos caídos, cuántas bocas que están gritando para salvarse,

para ser sacadas del sitio en que yacen.

Camillera:

están gritando por ti, alada señora de las madrugadas.

Están clamando desde los charcos, las alcantarillas, las aceras, los baldíos.

Un grito y otro y otro quiebran la noche.

Vocean tu nombre, tu seña para los muertos con los ojos abiertos.

Atiende:

ve por tus solícitos acólitos, tu leva de cadáveres,

los que pueblan tus altares siempre frescos, que viven por ti,

cayendo como palos podridos, crujiendo largo por la ciudad.

Esos hijastros que muerden el polvo, que descienden en cámara lenta,

(llamándote) entre oleadas de saliva amarga.

Tiéndeles tu mullida colcha de las agonías, de las fugadas respiraciones.

No hundas las orejas en el agua, camillera.

Escucha a quienes te llaman y alárgales tu mano de dama complaciente.

Samuel González-Seijas

***

Existen familias de palabras, con amplios abanicos de matices que se abren y que también tratan de acopiar los diccionarios. Es distinto, creo, lo que ocurre con los antónimos, pues una vez descubierta la palabra precisa, esta puede dar con su polo opuesto, y de ese encuentro surgir una chispa que ponga en movimiento energías en la esfera de la psique.

Carmelo Chillida