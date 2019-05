ELISA

Elisa sigue al frente de la tienda de ropa interior para “damas, caballeros y niños” fundada por su padre hace más de 70 años. Ahora atiende con la puerta cerrada, solo a conocidos.

Elisa es bonita y está muy arreglada: maquillaje discreto y peinado de peluquería. Siempre ha vivido en el mismo barrio, primero a solo unas cuadras y luego aquí, pues atrás de la tienda también está su casa.

―Mis hijos no van a seguir con esto ―y señala con un gesto los estantes pulcros y ordenados―. Quedamos mi hermano y yo. Mi hermano tiene 90 años.

―¿Y usted, qué edad tiene?

―Yo tengo 88. ¿Y usted?

―Yo tengo 66.

―¡Qué jovencita!!

―Elisa ―le pregunto― ¿cómo le gustaría que fuera este barrio dentro de 50 años?

―Oh ―se ríe nerviosa―. ¡Qué pregunta!! Yo tengo una idea, pero no sé si decirla.

―Diga, diga.

―Es un poco loca.

―No importa.

―Me gustaría que dentro de 50 años este barrio fuera tal como era cuando yo era una niña.

Blanca Strepponi

***

LA ISLA Y LOS LAGOS

[La hija de la española]

a KSB

En la memoria del salitre

y de los cuerpos

que alzados sobre barcas

su silueta grácil y morena

contra el oro del final del día

buscan pescar la saciedad

a paso de hambre

aprenderemos a construir las islas

y a nadar en nuestros lagos.

Solos aprenderemos

a decir nuestro silencio

en clave de ciruela y uva playa

para esperar que cante

la brisa nuevamente que perdimos

en fragor de humaredas y codicias.

Aprenderemos a mudar de vida

y a leer en la piel como culebras

aprenderemos el desierto

como quien llega

a la canción propicia

y sin pausa la repite

en el tiempo de su eufonia

en la esperanza, en el candor

y el sueño.

Luis Pérez Oramas, marzo 2019

***

LA BALSA DE LA AMISTAD EN EL MAR DE LOS CORREOS

La mayor fuente de sorpresas y refracciones se encuentra escondida en los torrentes de correspondencia a que estamos sometidos. Solo con el WhatsApp y el Gmail ya siento que me ahogo en un todo que a veces equivale a nada. Hasta que de pronto llega un correo de un amigo que abre una puerta al sosiego, a los recuerdos, al disfrute.

Hoy recibo un mensaje de Eduardo Sacco con un fragmento de La Odisea. Siempre viene bien en estos tiempos una reflexión de Odiseo:

“Si superas que no leí completa La Odisea hasta que estando en la universidad tuve que tomar un curso de Humanidades. Hubo una frase que me recuerda ese ‘un día a la vez’ que me he dicho a mí mismo tantas veces: ‘Mientras los maderos están sujetos por las clavijas, seguiré aquí y sufriré los males que haya de padecer, y luego que las olas deshagan la balsa me pondré a nadar, pues no se me ocurre nada más provechoso’.

Ahora que lo pienso también me recuerda a ‘Invictus’ de W.E. Henley”.

¡Qué suerte tengo! ¡Algo a qué aferrarme! Y, como ñapa, en pocos minutos buscaré el poema de Henley y quizás seré un poco más sabio, y también más frágil. Me refiero a esa fortaleza que nos impone la sensibilidad.

Agradecido, respondo inmediatamente:

“Hola Eduardo,

Lo mejor de La Odisea, para todos a los que en nuestra juventud nos costó entender su verdadera dimensión, está en el final, a donde llegábamos agotados.

Iniciando la última página:

‘Abandonad, itacenses, la dura contienda, para que os separéis sin derramar sangre’.

Así habló Atenea y el pálido terror se apoderó de ellos; volaron las armas de sus manos, aterrorizados como estaban, y cayeron al suelo al lanzar Atenea su voz. Y se volvieron a la ciudad deseosos de vivir’.

Y cerrando la obra:

‘Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, contente, abandona la lucha igual para todos, no sea que el Cronida se irrite contigo, el que ve a lo ancho, Zeus’.

Así habló Atenea; él obedeció y se alegró en su ánimo. Y Palas Atenea, la hija de Zeus, portador de égida, estableció entre ellos un pacto para el futuro, semejante a Méntor en el cuerpo y en la voz’.

La Ilíada, que ahora está revisando Aníbal Romero para el Papel Literario de El Nacional, la estoy dejando para mi vejez, junto a Mozart y los pornos”.

Hoy será un buen día. Me ha hecho tanto bien pasar de una balsa que se deshace a ese volver “a la ciudad deseosos de vivir” y a un “pacto para el futuro”.

Federico Vegas

***

CELEBRO

Existe una diáspora creativa y cultural. El mundo es testigo de nuestras obras, valores y modos de pensar enraizados en lo común: la tragedia revolucionaria, el cosmopolitismo –curiosidad infinita–, las herencias diversas. Pero quienes se quedaron demuestran el valor público de la palabra, acicate de conciencias; de la imagen, testigo de la mirada; del sonido, vinculación con los otros; del movimiento que da vida a nuestros temores y deseos. Celebro la luz de los celulares que iluminaron el escenario para que continuara una función del Grupo Actoral 80; a los lectores de La vida de nos, memoria colectiva; al público que sigue a los artistas que miran, piensan y hacen; a los habituales de La Poeteca, recinto de libros de palabra perfecta; los centros culturales que luchan por mantener en pie; a quienes cantan y bailan después de cargar pipotes de agua o siguen expectantes una serie o disfrutan una película (cuando hay electricidad); los que leen y no pueden ir a clases. Celebro una de las caras de la rebelión y de la futura victoria, sin optimismo, sin complacencia ni asomo de sentimentalismo, sin compasión ni ceguera. Imperfectos y terribles, en el filo mortífero de la historia, somos gente al rebelarnos.

Gisela Kozak Rovero

***

UN HOMBRE DE POCA IMPORTANCIA

El hombre decidió hacer un montoncito con su poca importancia. Con migas de pan fue recreando el fuerte más compacto jamás construido. Dentro de este su mundo estaría menos desamparado, creía. Las manos agrietadas y tan solitarias que nunca encontraron cuenco en otras manos se empeñaron en la tarea de la construcción. Afuera el mundo desaparecía. Un mundo al que no reprochaba riquezas ni miserias. Un universo ajeno.

Las primeras noches la edificación quedaba a solas, pero en un día el hombre temió que fuera invadida por los visitantes nocturnos, desde entones el temor se hizo vigilia. Con la etiqueta de la bolsa del pan hizo la bandera y cuando la fortaleza estuvo lista él pensó que no tenía himno para ese país recién terminado; así que tarareó una vieja canción de la infancia mientras se paraba firme y conmovido frente a esa nueva patria sin nombre.

Ahora solo faltaba ser hormiga para adentrarse hacia el interior de los muros. Con miras a dicha empresa, el hombre se dedicó a observar a los insectos y comprendió que

para ser hormiga no basta ser pequeño,

para ser hormiga hace falta al menos cuatro patas,

para ser hormiga, el cuerpo teñido de rojo

o negro

para ser hormiga, las filas de sus partes.

Y aunque caminó en cuatro patas y se tiñó de negro entendió que hormiga no quería ser porque no soportaba la idea de la fila y de las otras partes. Una hormiga es un soldado, una hormiga es un camarada, maldijo las formas colectivas. Él únicamente quería vivir con su solitaria y poca importancia. El odio se apoderó de su cabeza y empeoró cuando las hormigas en ordenado ejército se aproximaban a su fuerte. El hombre les declaró la guerra.

Grandes batallones de insectos fueron sucumbiendo bajo los puños y el azúcar envenenada. Pero dentro del fuerte una guerra silenciosa acontecía: hongos malolientes se adueñaban de techos y paredes. Al ver cómo su fortaleza se destruía sin poder hacer nada para salvarla, el hombre se arrinconó en desoladas cuatro patas hasta que los bichos y las moscas dieron cuenta de su caparazón y de su poca importancia.

Carolina Lozada

***

PRIMER APAGÓN

Mi madre, que vive en Maracaibo y ya no enumera apagones porque son demasiados y cada vez más voraces, recuerda su primera vez sin luz eléctrica. Ocurrió el 10 de diciembre de 1938 en la ciudad de Cabimas. Tenía cuatro años recién cumplidos.

Mi abuelo Benjamín era vendedor ambulante. Había llegado al país con los primeros respiros de la década, un par de años antes de hacer venir a mi abuela Luba. Polacos, con un español utilitario, se mudaron a la Costa Oriental del lago de Maracaibo para estar más cerca de los afanes del petróleo. Vivían en una casa con techo de zinc, a pocos pasos de la plaza Bolívar, ignorantes aún de Auschwitz y lo demás.

Cuando surgió la inusual oscurana, mi abuela estaba en labores de parto. Mi abuelo debió correr al porche para alumbrar con los faros de su automóvil la habitación del alumbramiento de su segundo hijo.

Mi madre se ve de pie entre los barrotes de una cuna, atenta a las brazadas de la comadrona. Recuerda un piso ensangrentado, prisa, sábanas, alegría por la llegada del único varón, una luz oblicua, el carro pequeño, verde, de una marca sin importancia.

Jacqueline Goldberg

***

EL ABUELO DEL DIETARIO

Rufino Blanco-Fombona inventó la palabra notícula porque no encontró en español, ni en ninguna otra lengua que conociera, una que describiera sus breves pensamientos –muchos sacados de su delicioso diario– sus chispas, sus ingeniosidades. Las publicó en La lámpara de Aladino en 1915, y cuando explica por qué usa esa palabra y no alguna otra que ya existiera, sorprende con este incisivo humor: “De notilla a natilla no hay más que una vocal. Dejémonos de postres. Notita es algo, si no también de caramelo, diminutivo y dulzón. Existe, además, una razón potísima para que no la emplease: no me gusta”. Con estos mínimos dietarios yo querría imitar al abuelo, autor de El hombre de hierro, pero no creo que llegue a escribir algo tan bueno como esto: “Tomar una lección de esgrima antes de ir a batirse equivale a tomar una lección de gramática antes de ponerse a escribir”. Como para enfrentarse, con pluma o sable, a don Rufino, que menudo titán era.

Juan Carlos Chirinos