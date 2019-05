A LA SOMBRA DE LOWRY

me embriago

pequeño borde que toco

y quema

me copio la palabra

la dejo caer de las manos

la soplo

esa palabra

todavía ensimismada

al fin del éxtasis cultivado a leves roces

bajo la lámpara de una oscura cantina

acaso todavía negándose

esa palabra

a Geoffrey –el cónsul–

a Pancho Massiani

a Baica Dávalos

Vasco Szinetar

***

MEMORIA AGRADECIDA

Pancho Massiani amaba tanto la vida que nos hizo creer que era inmortal. Por eso, cuando me enteré de su muerte, mi primera reacción fue un silencio de incredulidad. Luego vino el llanto. Y después los libros. Esa mañana busqué sus relatos y mientras hojeaba sus páginas recordé un cuento de Carmen Boullosa donde un niño pide borrar el Quijote del mundo para demostrarle al padre el valor de la literatura. Enseguida desaparecen miles de libros que jamás hubieran sido posibles sin la obra de Cervantes. Algo parecido pensé aquella mañana frente a mi biblioteca: que ninguno de mis libros estaría allí de no haber leído Piedra de mar en mi adolescencia: novela fundacional que sostiene mi existencia de lector. Pero Pancho no solo me dio una literatura que me llevó a otras literaturas, sino aquello que también saben hacer los libros: una amistad. Y la de Pancho fue siempre festiva y generosa; una apuesta, contra todos los pronósticos, por la felicidad y la belleza de las cosas más sencillas. Así que mientras esa mañana lloré y leí a Pancho en voz alta, supe que era inútil despedirme de él. Toda una biblioteca y veinte años de amistad estaban allí para desmentir su desaparición y refrendar su inmortalidad.

Luis Yslas Prado

***

Un clásico es ese goteo en forma de imagen, sonido o palabra que nos inunda con sus nutritivas ondas concéntricas, y lo hace mediante una invasión discreta, adhiriéndose lentamente a nuestra nuca y estómago, pulsando las cuerdas que nos hacen vibrar como un viejo cuatro, modificando nuestra manera de mirar y sentir el mundo y moldeando ese pomposo andamiaje que algunos llaman idiosincrasia, la educación sentimental que nos hace reír por un motivo y no por otro, o llorar por esto o aquello, o huir o amar o tener miedo o ser valientes, y este es precisamente el efecto de los libros de Francisco Massiani, sus giros, frases y atmósferas que consumí en mi adolescencia y más tarde también (me perdí la dicha de conocerlo por emigrar muy pronto), marcaron mi manera no de ser escritor sino de ser venezolano, más específicamente caraqueño, a pesar de no saber qué diablos sea una cosa o la otra, a pesar de que esos gentilicios quizás ya no existen o están en vías de extinción.

Gustavo Valle

***

MASSIANI, UN CARAQUEÑO DE SU TIEMPO

Cuando fui designado director de Monte Ávila Editores en 1989, ignoraba que el cargo traía consigo el trato con el autor más vendido de la casa: Francisco Massiani. Unos días llegaba sobrio a la sede de la editorial y otros no, pero siempre caminaba como un caraqueño de los que fueron adolescentes en la década de los años 50 y 60. Desde que comenzamos a tratarnos, todo estaba sobreentendido y nos dábamos el lujo de los largos silencios. Nuestros padres se conocían, ambos pertenecíamos a la misma élite de gente sin grandes fortunas, pero con redes familiares extensas y una historia similar. Teníamos un pasado común. Por supuesto, había leído en bachillerato Piedra de mar y entonces me pareció una novela escrita por un pariente cercano. Los que somos de aquí tenemos una manera de ser particular. Un trato igualitario con todo bicho de uña; una cordialidad natural y un habla directa, que ignora la existencia del usted. Su narrativa está signada por esto que refiero y por algo que brilló en Pancho siempre, y fue la fuente de su obra: el niño interior.

Rafael Arráiz Lucca

***

A MIS JULIAS

En el extremo más complejo, algunos libros sirven para explicar a sus predecesores, a partir de ellos se crean árboles de influencias literarias que permiten comprender desde temas hasta estrategias de escritura. En el horizonte más personal, hay libros que nos hacen comprender mejor nuestra propia vida, que dan orden o algo de sosiego a eso que vivimos con el desconcierto que siempre genera actuar en tiempo presente.

Cuando leí “Un regalo para Julia” lo menos que pensé fue en las vinculaciones temáticas y estilísticas con Piedra de mar. No podía. No podía porque en ese momento comprendí que yo era Juan y que ese cuento era macabramente biográfico. Lo pienso cada vez que lo releo.

Porque lo leo y me veo en primer grado pendiente de que Angélica me devolviera una mirada. Y en 6to grado esperando alguna señal de Daniela. En bachillerato tratando de hablarle a Débora. En la universidad tratando de tomar materias que me acercaran a Irma, contando resúmenes de mis lecturas a Morella, acompañando a Siri cada tarde de viernes a comer café con leche y pan de zanahoria.

Leo, releo y repaso mis “pollitos”. Desde las interminables flores para Leika (desde antes de Massiani siempre he sentido algo de vergüenza, como Juan con su pollo, al entregar flores), a un boxer que Irina odió, libros de Rojas Guardia y Sael Ibáñez dedicados por los autores para Gabriela (Armando casi cada vez que me ve suele preguntar por Gabriela como si yo no tuviera casi 15 años sin saber de ella) y el disco de Guillermo Carrasco también dedicado para Susana. De hecho, releo el cuento y creo que la crónica y la tarjeta que hice para Eloina en medio de estos apagones recientes son también pollos.

Nunca fui a la casa de Pancho. No creo sentir ni detectar su influencia en nada de lo que escribo. Pero soy Juan. Así como no soy K o el que desgraciadamente es Borges ni Madame Bovary, soy Juan. Y hay pocos dones que he recibido de la literatura como este.

Jesús Nieves Montero

***

EL ARTE DE LA TENSIÓN

Hubiese querido emular, aunque fuese con poquísimas palabras, ese específico momento de tensión que se describe en el relato “Un regalo para Julia” de Pancho Massiani, y que podría resumirse en esta pregunta: ¿entrego o no entrego el regalo? Porque allí se cruzan las múltiples líneas de una subjetividad indecisa. El sujeto enamorado, creyendo coronar un logro, puede hundirse en el fango. Y la pretendiente, cautivada con las señas del cortejo, puede llegar al punto más bajo de la desilusión. Instantes en que lo único que vale es el deseo, y no la realidad palpable. Y adicionalmente esto: lo que se regala es una criatura viva, un pollo recién nacido, saltarín y de plumaje solar, preso en una cajuela de cartón. ¿Esa vida retenida, enclaustrada, finalmente generará agrado? ¿O más bien puro rechazo? Creyendo algo, termino descreyendo. La voluntad (el deseo) va por una línea, pero la decepción (¿potencial?) va por otra. Y sobre todo este entramado de sensaciones adolescentes, la maestría de Massiani: las palabras que escoge, los giros adecuados, las dosis de descripción, el tono de los hablantes, la fusión de lo que se piensa con lo que se hace. El mundo de las subjetividades al descampado, la sentimentalidad que no puede ser sino imberbe. Ocupar ese espacio, imaginarlo, describirlo, sentirlo. Ver a través de estos cuasi niños que juegan a ser adultos, adivinar una vida que todavía no se tiene. Estamos en el territorio Massiani, en esa línea especulativa que es tan real. Qué manera de retratar la ternura (que los personajes no sienten), qué manera de ilustrar la inocencia (que solo el lector percibe). Nos hacían falta esas dosis de subjetividad, por no decir esos personajes entrañables, que según Salvador Garmendia es lo que más extraña nuestra narrativa.

Antonio López Ortega

***

PANCHO MASSIANI, EL DESCONOCIDO

Hablé apenas un par de veces con Francisco Massiani. Nunca pasaron de saludos. Pero extrañamente siento que lo conocí bien. Una de sus obras, El llanero solitario tiene la cabeza pelada como un cepillo de dientes, es de los libros de cuentos más honestos jamás escritos en Venezuela. De una ternura difícil de alcanzar. Algunos relatos están dedicados a grandes narradores como Óscar Guaramato, Salvador Garmendia, Orlando Araujo o Baica Dávalos. Pero impresiona el que le dedicara a su hija Alejandra, “Los conejos de la madrugada”. Casi sin usar signos de puntuación, asumiendo la voz de su hija bebé, Massiani construye una pieza memorable. A medio camino entre el poema en prosa y el monólogo lírico, Massiani se revela como un autor capaz de evocar el timbre más emotivo sin caer en el cliché o la sensiblería. Y hace aportes a la poesía, exponiendo su visión de padre y escritor: “es cierta la ternura y es cierto el amor cuando del hombre se derrama a la mujer y es piel de la mujer, de las manos de la mujer que acarician ahora la piel de la niña pero qué bueno fuera encontrar un teclado misterioso, alguna canción que fuera palpable madera flor ese amor que no es agua y es temperatura que no es pájaro y cambia de color que no es peso y puede sentirse en la piel”.

No fui cercano de Massiani, pero no me hizo falta para conocerlo bien. Él está en carne y hueso, en alma y mente, en sus libros.

José Tomás Angola H.