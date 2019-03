Paul Klee había perdido en el frente a su amigo, el pintor Franz Marc. Corría el año 1916.

Él se salva del alistamiento y debe servir “como pintor” retocando la pintura de los aviones.

Este trabajo gráfico de 1918 muestra un ángel con una estrella a sus pies. Su meta es la tierra. Sobre su cabeza un pájaro, un cuasi pariente del ángel, en dirección al cielo.

El pájaro vuela hacia la Libertad.

¿Y el ángel?

Paul Klee demuestra con su Angelus descendens –portador de luz– que la sanación llega un poco antes del aterrizaje.

¿Presentía el pintor el final de la guerra? Tal vez.

Lo cierto es que él creía que estas criaturas observaban los acontecimientos en la tierra.

Y en caso de necesidad descendían con su luz.

Geraldine Gutiérrez-Wienken

***

El mundo entero (piensa que) sabe lo que ocurre en Venezuela.

El mundo entero (cree que) conoce las causas de lo que ocurre y el nombre de los culpables.

El mundo entero confía en que la situación se resolverá cuando se apliquen las medidas necesarias, sobre lo que hay (distintas) opiniones.

Pero son los venezolanos los que esperan mientras tanto.

Ana Teresa Torres

***

PAÍS PUÑAL

Mi país

es esta cosa viscosa en las anginas

que late como si tuviera vida.

Pero hiere,

y donde hiere,

es cuchillo.

Y aspira

el aire que yo quisiera respirar,

en pulmones que ya no tengo.

Es animal que te hace pensar en lo que tuviste.

Entonces dejas que el animal exista y grite

los gritos que tú no das.

Gritos que son gritos que nadie callará.

Navaja que te revela cómo eres.

Garganta. Piel para cortar.

Entonces,

troza puñal.

Quiero ser piel rasgada

y sangre

y país que corre

en el río de la libertad.

José Tomás Angola

***

QUEREMOS SER BÁRBAROS

Madeleine Albright desempeñó el cargo de secretaria de Estado en los Estados Unidos, así como otros importantes cargos diplomáticos, pero es sobre todo una gran ensayista. Narró su experiencia de exilio y fuga de su Checoslovaquia natal durante los nazis, pues nació en el seno de una familia judía, luego convertida al catolicismo, en Invierno de Praga. Y luego retomó el camino del exilio en 1948 cuando los comunistas tomaron el poder. Su último libro: Fascismo, una advertencia, retoma algunas de las ideas del anterior, pero es una clara alusión a lo que ocurre hoy en varias partes del mundo. Sobra decir que Venezuela ocupa un lugar destacado en su análisis, lo cual no deja de ser una sorpresa, tomando en cuenta que hasta los más serios y asiduos proponentes del marxismo mundial no dejan de reconocer en el gobierno de Maduro, tanto como en el de su antecesor HCF, claros síntomas de una enfermedad política nunca separada. Hitler lo entendió muy bien cuando afirmó: “Me ven como un bárbaro sin educación. Sí, somos bárbaros. Queremos ser bárbaros. Es un título honorable”.

Ricardo Bello

***

BARBERÍA DELIRANTE, 1

La barbería, letras y números, es una ciencia verdadera, históricamente reconocida, imprescindible, absolutamente holística. Ella está con otro. Y el barbero es científico y profesor. Ni médicos, que lo fuimos. Ni abogados y curas, que lo somos. Ni politólogos, que es lo que más somos. Aquí y allá se refocilan sus cuerpos amarrados, condenados a quererse. El barbero cura y cocina, calla y diagnostica, recibe y comparte. La fecha de las erecciones, solo él puede decirla con certeza. Las causas por las que rusos y americanos se enfrentan, las conoce todas y no todo lo que brilla es petróleo. Habla para no pensar en ella. Piensa para no hablar de ella, que está con otro. No en balde del pelo provienen las palabras barbería y, mira por dónde, delirio. El barbero es oráculo y borra de café: hoy mejorarás, hoy te irá bien, hoy lo conseguirás todo. Porque somos pelos y nunca dejaremos de serlo. Esa es la razón de nuestra totalidad. Porque, para salvarse, el presidente pretende convertirse al islam. Pero primero contraerá una uretritis. Son enfermedades que vienen del amor. Lo sabes bien. Lo tendrás en cuenta para siempre. Es simple y sencillo. Memorízalo. Apréndetelo. Cuatro palabras apenas. Ella está con otro.

Slavko Zupcic

***

VENTAJA DE LAS CARTAS

“El pensador que emborrona una página sin destinatario se cree, se siente árbitro del mundo. Por el contrario, cuando escribe cartas habla de sus proyectos, de sus debilidades y de sus fracasos, atenúa las exageraciones de sus libros y descansa de sus excesos” (Cioran).

No siempre. También hay correspondencias donde cada uno hace alarde de lo que sabe, y habla a la defensiva, como si fuera una autoridad.

Otras donde llueven proyectiles y reproches personales.

Otras que sirven como pretexto para justificar largos viajes de carteros.

Al final el mensaje es lo de menos.

Nadie en verdad sabe para qué se inventaron las cartas.

Hasta cuando uno se sienta a escribir una carta, el cuerpo adopta una postura diferente de la usada para otro escrito que se lee en “tres sentadas”.

Víctor Carreño

***

Lunes 02 de marzo de 2015.

Ayer murió Luis Brito, ese fotógrafo, ese ser maravilloso y dulce, amargo y sincero, lleno de talento y amor.

Me da mucho pesar su partida. Tuve varias conversaciones importantes con él. Velaba por el país, le preocupaban los jóvenes.

Una vez, tomándonos un café en Paseo Las Mercedes, me contó su experiencia con las muñecas de Reverón. Cómo logró que posaran. Su oscuridad.

No son buenas, me dijo, con mucha seriedad.

Ricardo Ramírez Requena

***

LA GRAMÁTICA DEL PASADO

Escuchamos decir que “éramos felices y no lo sabíamos”. No hay que persignarse ante el dislate, en verdad la felicidad como la libertad se estiman en cuanto se pierden. Pero esta frase (o suspiro) nos sirve para pensar en la idea recurrente, impuesta por la calamidad que nos ha tocado en vida a los venezolanos, de si volver, o no, a ese pasado desestimado en cuanto fue presente. Nuestros victimarios, por su lado, señalan esta idea como el leitmotiv de sus adversarios para cancelar la aspiración y escudarse, ellos, en un futuro que ni siquiera existe en ninguna parte, de palabras vacías incapaces de convertirse en lenguaje, porque se sabe que el lenguaje no es un “repertorio de respuestas”, de manera que ese futuro tan bien mercadeado carece de “gramática mental” (respuestas inéditas según Steven Pinker) para una verdadera construcción. Pero en cambio sí podemos usar esta “gramática mental” para reelaborar el pasado (Sartre), sobre todo los más jóvenes que, capaces como son de desarrollar una gramática más compleja que la de sus predecesores, pueden acceder a nuevas “interpretaciones”, “más consistentes”, y proponer nuevas opciones de bienestar y convivencia.

Norberto José Olivar

***

Todas las ciudades tienen una mitad que da miedo.

María Celina Núñez

***

VENTAJAS DE LEER UNA MALA NOVELA

El tiempo que uno pierde leyendo una mala novela tiene su recompensa: cuando esto pasa, hay que pensar, no en lo que hay que evitar al escribir una novela, sino “¡menos mal que no fui yo el que escribió esta porquería!”.

Juan Carlos Chirinos