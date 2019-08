Patrizia Piovesan perdió final de espada y se quedó con plata

Los primeros Panamericanos de Patrizia Piovesan terminaron siendo una gran experiencia. La esgrimista criolla conquistó medalla de plata en Lima 2019 tras protagonizar un cerrado combate en espada con la campeona en Toronto 2015 Katharine Holmes, quien la derrotó en el duelo por el título 14-10.

La guayanesa pasó las rondas preliminares con tres derrotas, pero pudo avanzar y en los dieciseisavos venció 15-9 a la estadounidense Catherine Nixon. En cuartos dio cuenta de la peruana María Calderón 14-11 y en la semifinal dio la gran sorpresa al dejar en el camino a la favorita María Pacual Di Tella de Argentina.

Ante la rioplatense, la criolla se había medido dos veces en categoría junior hace seis años y en los dos duelos la argentina la había derrotado. En suelo peruano, las cosas fueron diferentes y Piovesan ganó 15-12.

La mayor experiencia de Holmes se impuso en la definición y dejó a la venezolana con un muy meritorio segundo puesto. Piovesan ocupa el puesto 59 de la clasificación mundial y Holmes el 31.

“Estoy satisfecha con todo mi equipo. Quería la de oro, pero aquí guerreando, logramos una medalla para Venezuela. No fue un combate fácil, me equivoque, y le di la victoria a ella. Pero esto es un gran aprendizaje, me gané a mí misma al ganarle a la duda a los miedos a la presión. Lo logré, porque le llevo una medalla a Venezuela”, expresó Piovesan al departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano.

Patrizia empezó en las pedanas en la Fundación de Rubén Limardo a los 14 años. Hoy a los 25 vivió su primera gran experiencia en la disciplina.

La plata de Piovesan es la segunda de la esgrima, tras la de Jesús Limardo. Su hermano Rubén ganó oro y Alejandra Benítez bronce. Este jueves, el equipo masculino de espada entrará en acción y buscará otro podio.