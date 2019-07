Naryury Pérez quedó a un paso del podio

Naryury Pérez terminó su participación en los Panamericanos de Lima 2019 sin poder repetir la medalla de plata de Toronto 2015, y excluida del podio en el penúltimo levantamiento de los 87 kgs. Sin embargo, salió con balance positivo de esta nueva etapa de su carrera.

Los recientes cambios de categoría en la halterofilia han obrado a su favor. La yaracuyana de 26 años de edad levantó las mejores marcas de su vida tanto en arranque (112) como en envión (140) y salió de la plataforma dejando la impresión de que tenía para más.

“Tal vez es por mi técnica, que parece que lo hago fácil, pero no es así, eso es lo mejor que tenía”, dijo Pérez en declaraciones al Comité Olímpico Venezolano.

Sin embargo, para el futuro, en busca de repetir en Tokio la presencia que logró en Río 2016, sí está segura de poder dar mucho más. “Me siento mejor que nunca, soy una nueva Naryury, tanto en lo personal como en lo deportivo, y eso ya se está notando en mi desempeño”, asegura.

Esos cambios han incluido perder 18 kilos en los últimos 3 años. Cuando militaba en la categoría de más de 75 kgs, llegó a pesar 105. Perdió un buen volumen cuando la división fue modificada hasta 90, pero ahora que ha llegado a 87, le ha tocado continuar la dieta.

“He tenido tiempo de adaptarme a la categoría, no me ha pegado, me he sentido fuerte, y ahora me siento mucho mejor, siento que hay Naryury para rato”, expresó.