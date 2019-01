El campeón tuvo que guapear: “Me pusieron contra las cuerdas”

El viernes no hubo paseo del campeón. Jimmy Briceño tuvo que defenderse de los ataques que recibió en la última etapa, el circuito Santos Rafael Bermúdez, para poder celebrar un nuevo campeonato de la Vuelta al Táchira.

“Me pusieron contra las cuerdas. Tuve que guapear”, explicó Briceño, de 32 años de edad y ficha del equipo Inversiones Alexander. “Fue la etapa más dura para mí”.

Briceño, que había ganado la Vuelta al Táchira en 2012 y 2014 (este último título le fue retirado por uso de EPO), labró su triunfo de esta edición con su triunfo en la sexta etapa, con llegada a Cordero. Un día más tarde se hizo con la camiseta de líder con un segundo lugar en El Cristo.

Clave en su nueva victoria fue el trabajo de sus compañeros de equipo, sobre todo de Freddy Vargas.

No obstante, más allá de la satisfacción de volver a alzar el trofeo, ser el campeón no le da tranquilidad a su carrera. No tiene ofertas de otros equipos, al menos de momento, ni sabe qué hará el resto del año.

“Ahora me queda esperar a ver qué sale y seguir entrenando”, dijo.

Para el director técnico del equipo, Samuel Villamizar, el triunfo de Briceño fue una consagración.

“Hoy cierro un capítulo y celebro el campeonato”, apuntó. “Es algo que llevaba 18 años buscando, desde mi primera Vuelta como técnico que llegué tercero con José Rujano”.

Villamizar, al contrario que sus pupilos, sí tiene ofertas qué contemplar: “Hay una importante en Italia después del 20 de enero, y otras. Pero tengo que pensarlo bien, no es fácil dejar la Patria ni un proyecto de tantos años”.

Otros campeones de esta edición fueron Ralph Monsalve (Fundación Venezuela País de Futuro, sprints con 24 puntos), Orluis Aular (Gobernación de Miranda, por Puntos y Regularidad con 101), Roniel Campos (Deportivo Táchira, montaña con 22 pts), Freddy Rico (Osorio Motos, Sub23) y Deportivo Táchira (por equipos).

Así quedó la general

1.-Jimmy Briceño (Inversiones Alexander's) 28h 50’23” Campeón

2.-Luis Mora (Carabobo Team) a 53” Subcampeón

3.-Jhonathan Salinas (Lotería del Táchira) a 1'20”

4.-Ronald González (Deportivo Táchira) a 1'42"

5.-Miguel Flores (Androni Giocatolli) a 1'59”