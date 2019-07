Arelys Rodríguez dio primer paso hacia Tokio 2020

Arelys Rodríguez no ganó una medalla. De hecho quedó rezagada en el maratón femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero eso no impidió que terminara celebrando un triunfo personal: su ansiado debut en el ciclo olímpico.

No mejoró su registro personal, con el 2:56:39 que la dejó en el puesto 14 de las 15 competidoras que completaron la prueba en el Parque Kennedy de Miraflores (otras dos se retiraron), pero el resultado no le impide seguir soñando con iniciar, a sus 38 años, un camino hacia la clasificación olímpica.

“Nunca me sentí que iba de última porque todo el mundo te anima como si fueras de primera”, bromeó “Arepita”, como el mundo de las carreras conoce a la pupila de Oswaldo Lucena. “Lo disfruté mucho. Cuando se corre en circuito, hay que hacer un gran trabajo mental, pero ya al tener la planificación la carrera te da fortalezas”, señaló Rodríguez en declaraciones al departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano.

Para esa planificación no hubo mucho chance: Arelys fue la última atleta en sumarse a la delegación, y curiosamente la primera en competir. No perdió tiempo en pensárselo cuando la ocasión se presentó, por una parte porque ya tenía adelantada la preparación para el Maratón de Cumaná, pero principalmente porque la oportunidad le permitía desquitarse de la decepción sufrida un año antes, cuando por razones estratégicas se decidió no mandar maratonistas a los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde se suponía que se había ganado el cupo con su victoria en el Caracas 42K.

“Definitivamente no lo esperaba. Lo disfruté desde el primer momento. Yo creo que vengo llorando de alegría desde que me dijeron que venía. En los primeros kilómetros decía ‘bueno, voy de última, pero voy a buen ritmo, me siento bien’. Sé que esto va a dar pie para muchas otras cosas”.

Entre esas cosas que proyecta ahora que cumplió la primera parte de su sueño, está dedicarse a buscar la marca mínima olímpica. “Al profesor Oswaldo Lucena le compré el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos, y este es el primer paso”, cerró.