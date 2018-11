Smolansky respaldó acuerdo parlamentario contra Zapatero

David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo en el exilio, respaldó este martes a los diputados del Parlamento que votaron a favor de que el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no sirva de mediador entre el gobierno venezolano y la oposición.

"Recordando este mensaje cuando pedíamos que Zapatero no viniera más a Venezuela. Un día antes de las protestas del año pasado. El ex presidente español es el mismo que dice que el éxodo es culpa de las sanciones y no de la dictadura. Bravo por los 53 diputados", indicó Smolansky en Twitter.

A pesar de que el punto de declarar persona no grata a Zapatero no se encontraba en la agenda, fue discutido y posteriormente aprobado un acuerdo con 53 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.