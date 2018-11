Smolansky cuestionó el comentario de Luis Florido sobre decisión de la AN

David Smolansky, dirigente político en el exilio, reprochó el comentario del diputado Luis Florido con respecto a los altercados que han ocurrido dentro de la Asamblea Nacional.

Florido comparó lo ocurrido en el Parlamento con las políticas que implementaba Adolf Hitler durante la Alemania nazi.

"Hitler creó el enemigo necesario en cada evento, cómo en la quema del Reichstag, de la mano de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania Nazi. De esa misma forma, el extremismo turquesa acusa a la mitad de la AN, creando su lista Tascon, para dividirla. Sin AN no hay cambio", dijo el diputado en su Twitter.

Como respuesta al comentario, Smolansky respondió el tweet, alegando que era un comentario "infame e infeliz".

"¿Estás comparando la publicación de la votación de un acuerdo de la AN con los Nazis que mataron a 6 millones de judíos con cámaras de gas y originaron la muerte de 50 millones de personas en Europa?", enfatizó el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis Migratoria y de Refugiados Venezolanos en la Región.

En la Asamblea Nacional se mostró una serie de desacuerdos a raíz de la decisión que declara como persona no deseable al ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, reflejando las diferencias de los interesen entre los legisladores.

