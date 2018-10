Saleh: “Albán no ha sido la única persona fallecida bajo custodia”

El ex preso político Lorent Saleh aseguró este martes que el concejal del municipio Libertador, Fernándo Albán, no fue la única persona que murió bajo custodia durante los cuatro años que permaneció detenido.

"Durante los cuatro años que pasé en el Sebin, puedo decirles que Fernando Albán no ha sido la única persona fallecida bajo custodia”, explicó durante una rueda de prensa.

Aseguró que hay gente inocente en la celda donde estuvo recluido y señaló que fue víctima de violencia tanto en El Helicoide como en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Cuando salí de la sede del Sebin en Plaza Venezuela me dieron una golpiza, cuando llegué a El Helicoide me dieron otra golpiza. Vi en esa sede cómo cuelgan gente en los pasillos y les dan golpes todo el día", comentó

Saleh indicó que en Venezuela las autoridades aplican torturas para obligar a los detenidos a asumir acciones que no cometieron. “Es para obligarte a declarar algo que es mentira, es para someterte'', dijo.

Por otro lado, dijo que el dirigente opositor Leopoldo López debe ser liberado. Además, agregó que piensa regresar a su país.

“Me sacaron de Venezuela, pero sé que voy a regresar, y no seré yo solo, seremos miles que vamos a regresar a nuestra tierra'', aseveró.

#23Oct @LORENT_SALEH : '' Fenando Alban no es la primera persona que muere en este gobierno. Ellos quieren aterrorizar, y la verdad da mucho miedo'' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: “Les voy a ser franco. Yo no tenía idea que iba a ser liberado. Ese día me sentía más preso que nunca.” — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Es difícil despertarse sabiendo que seguirás recibiendo esas humillaciones y esos aprietos en esa cárcel. Lo más difícil es no saber si vas a salir en un año, una semana''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: "Durante los 4 años que pase en el SEBIN, puedo decirles que Fernando Albán no ha sido la única persona fallecida bajo custodia". — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Venezuela sigue siendo un estado de terror. Hay una política de intimidar''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''En esa misma celda donde yo estuve, hay gente inocente. Hagan lo que hagan, ya hoy no se puede ocultar lo que pasó en Venezuela'' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Es indispensable que no abandonemos la lucha. En pleno 2018 no deberíamos aceptar que lancen a alguien por un piso 10, ni deberían estar muriendo niños porque no tienen que comer '' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : '' Intervención en Venezuela hay desde hace muchos años, entre ellos la FARC, el crimen organizado, el ejército cubano''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''En Venezuela no necesitan agarrar a todos los periodistas y meterlos presos. Necesitan agarrar a uno y hacerlo sufrir tanto, que todos los demás tengan miedo, y así van haciendo... '' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Cuando detienes a alguien, te traes consigo la familia completa, y calcular el daño que hacen ahí, es imposible''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Uno cuando pasa por eso, no quiere que a más nadie le pase, y entiende que el odio sería la derrota. Eso no quiere decir que no se documente, pero hay necesidad de romper ese espiral de violencia y revancha en la que cae la sociedad''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Estuve en Colombia y pude ver lo que le sucede a una sociedad llena de odio, se desatan fuerzas. Y eso me preocupa que pase en mi país''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Estuve en Colombia y pude ver lo que le sucede a una sociedad llena de odio, se desatan fuerzas. Y eso me preocupa que pase en mi país''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Lo que hoy mas a mi me preocupa, yo lo viví, no me lo contaron, y en mi cuerpo hay huellas, si me preguntan cual tortura es peor es la psicológica''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''"En la tumba estás tú con tus temores, en el Helicoide estás tú con los narcos, los delincuentes". — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''Las torturas en mi pais es para obligarte a asumir algo que no hiciste, es para obligarte a declarar algo que es mentira, es para someterte''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: “Lo que hoy más me preocupa, es que en este momento en Venezuela están torturando personas” — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH : ''@JuanRequesens debe ser puesto en libertad, Leopoldo lopez debe ser puesto en libertad. En Venezuela hay liderazgo, pero ¿Dónde están? Presos''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH :'' Me sacaron de Venezuela, pero se que voy a regresar, y no seré yo solo ,seremos miles que vamos a regresar a nuestra tierra'' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: ''Lo que sucedió conmigo en Colombia no fue una expulsión, nunca me dijeron que era una persona no grata ni tenía horas para abandonar el país''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: ''No podía quedarme callado por mi condición de activista, creo que por eso fue que no podía salir. No era fácil saber que tenía al lado niños de 16 años''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: ''Cuando salí de la sede del #Sebin en Plaza Venezuela me dieron una golpiza, cuando llegué a El Helicoide me dieron otra golpiza. Ver en esa sede como cuelgan gente en los pasillos y les dan golpes todo el día''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct .@LORENT_SALEH : ''Cuando Requesens llegó pedí que me cortaran el cabello para poder ir a verlo. Lo pude poder abrazar, estaba en una celda al lado del gimnasio. Él es un hombre valiente y no lo van a derrotar'' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct .@LORENT_SALEH : ''Cuando Requesens llegó pedí que me cortaran el cabello para poder ir a verlo. Lo pude poder abrazar, estaba en una celda al lado del gimnasio. Él es un hombre valiente y no lo van a derrotar'' — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: ''Hay algo que me dejo la prisión. Lo esencial es invisible a los ojos. Duré muchos meses sin ver colores, y ese día entendí que los colores son valiosos. El tiempo y la importancia del tiempo, yo no podía saber la hora''. — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018

#23Oct @LORENT_SALEH: '“A mí nadie me ha quitado el tiempo. Yo lo viví con profunda intensidad.” — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de octubre de 2018