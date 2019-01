Requesens a la dirigencia opositora: Separados no vamos a hacer nada

Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), indicó que la dirigencia nacional debe unirse en una misma línea de acción.

“Este cabildo es para decirle a la Asamblea Nacional que asuman las facultades del Ejecutivo, pero esto no solo depende de la directiva, no solo depende de Juan Guaidó, depende de todos los diputados que fueron electos. Así como depende de los diputados, depende de la dirigencia nacional que está aquí y que tampoco está aquí, que entiendan que se deben unir en una misma línea de acción porque separados no vamos a hacer nada”, dijo Requesens en el cabildo abierto organizado por la AN este viernes.

La hermana del parlamentario Juan Requesens detalló que los diputados que están fuera del país también deben trabajar por ello.

Este viernes Guaidó, presidente del Parlamento, aseguró que la "Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduria de la presidencia de la República".

.@RRequesens, presidente de la FCU-UCV: Este Cabildo es para decirle a la AN que asuman las facultades del Ejecutivo, pero esto no depende de la directiva, no depende de Guaidó. Para ampliar la información conéctate a nuestra señal #EnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/Pe8mkLWrjK — VIVOplay (@vivoplaynet) 11 de enero de 2019