Regnault: Es lamentable que Venezuela no sea un refugio para venezolanos

Leonardo Regnault, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, lamentó la situación que deben pasar los migrantes venezolanos y lamentó que las políticas adoptadas por el gobierno nacional produzcan un problema general en la región.

“Hoy lamentablemente estamos generando un problema en toda la región producto de la desbandada que hay. Este gobierno si hay algo que le ha dado al país es miseria, delincuencia, inseguridad y cercenamiento de las libertades”, expresó el parlamentario en una entrevista para el Noticiero Venevisión.

En el ámbito económico, el parlamentario indicó que además del aumento del salario mínimo, se deben aplicar medidas que permitan la reactivación del aparato productivo. “Yo creo que la gente debe tener un sueldo capaz de cubrir las necesidades básicas, pero también sus necesidades de esparcimiento y recreación. Pero si eso no está consustanciado con una política que permita la reactivación del aparato productivo, no se va a llegar a nada y lo estamos viendo”, precisó.

El legislador cuestionó las políticas aplicadas por el Estado, al indicar que el gobierno no planifica las medidas que toma. “Nosotros vimos que el gobierno fijó precios a 25 productos y una semana después tuvo que volver a fijar los precios. Este es un gobierno que no planifica absolutamente nada, eso no fue un plan lo que presentaron, sino una serie de medidas disparatadas que en lugar de vencer la crisis lo que va a hacer es profundizarla aún más”, indicó.

Exhortó a los dirigentes políticos de la oposición a retomar la unidad que los impulsó a salir victoriosos en las elecciones parlamentarias del año 2015.

“En 2015 logramos como unidad que es posible consolidar esa gran mayoría que está en contra de este gobierno. Lamentablemente hoy nos encontramos desperdigados. Nosotros debemos lograr que ese interés común de la gente, que es vivir con dignidad, sea parte de la política de la unidad nacional. Eso se logra quitándose la chaqueta de la arrogancia y el ego”, sentenció el dirigente opositor.