Ramos Allup: Si la oposición no se articula habrá problemas económicos

Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional (AN), advirtió este lunes que si la oposición no se organiza se generarán problemas económicos en el país. “Si la oposición no se articula y no es capaz de exhibir una posición más o menos coherente habrá problemas políticos y económicos”.

El dirigente, durante una entrevista para Globovisión, alegó que el desligamiento de Acción Democrática (AD) de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se debe a la paralización de la mesa y a las respuestas tardías para la toma de decisiones. Señaló además de estos puntos, la coalición opositora incumplió los acuerdos firmados.

Allup afirmó que no existe un completo rompimiento con la Unidad. “Yo no hablo de divorcio, pero ahora tampoco vamos a sumarnos a ninguna de las plataformas ya existentes”.

Por otro lado, el parlamentario manifestó que no podría haber diálogo entre la oposición y el gobierno nacional si este no soluciona la situación de crisis en Venezuela. “No está prevista ninguna posibilidad de diálogo mientras el gobierno no rectifique la situación. Dialogar con el gobierno es perder el tiempo”.

Por otro lado, el parlamentario rechazó las acusaciones hechas a sus hijos sobre tener contratos petroleros con el gobiernos. “Si eso fuera cierto, ese contrato ya hubiera aparecido. Tal título no existe, pero si alguien lo tiene, que lo exhiba”.

En ese sentido, indicó que la producción petrolera de Pdvsa está “destrozada”. “La capacidad de producción es cada día más mermada y las refinerías están en un estado desastroso”.

