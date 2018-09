Ramos Allup: "Yo no he llamado a elecciones ni soy candidato a nada"

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que él no ha realizado ningún llamado para participar en elecciones.

"Yo no he llamado a elecciones ni soy candidato a nada. Nos han mandado a recoger firmas para validarnos tres veces y ahora por no participar en los últimos comicios nos invalidaron", dijo Ramos Allup.

El parlamentario detalló que al gobierno de Nicolás Maduro no le interesa que se hagan elecciones en el país y destacó que es necesario reconstruir la unidad.

“Hay que viajar al interior y hablar con la gente, es básico para reconstruir la unidad. Comenzaremos a hacer giras y visitaremos estado por estado", señaló.

