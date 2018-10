Rafaela Requesens: Piden elecciones y no piensan en los presos políticos

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), criticó este miércoles a los líderes políticos que están pidiendo elecciones.

“Quienes hoy están girando el país pidiendo elecciones, no hablan de presos políticos y de justicia para los asesinados. Si así son con sus pares, que también son dirigentes, no me quiero imaginar lo que le espera al pueblo”, comentó Requesens en Twitter.

La dirigente estudiantil ha continuado su lucha por los derechos humanos en el país, a pesar de que su hermano Juan Requesens ,diputado a la Asamblea Nacional, fue privado de libertad por su presunta complicidad en contra del “atentado” a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.