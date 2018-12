Pizarro: “El sacrificio que hemos hecho no será en vano”

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional (AN), envió un mensaje a los venezolanos en Navidad.

"En nuestro país estas fechas siempre han sido sinónimo de festejo, alegría y tradición. Y desde hace varios años se han hecho sinónimo también de nostalgia y añoranza para millones de venezolanos, aquí y en todas partes del mundo”, escribió Pizarro en su Twitter.

El parlamentario señaló que las familias venezolanas se reunieron mediante las pantallas y con diferentes husos horarios.

“Miles de familias separadas celebran a través de una pantalla, con distintos husos horarios, en distintos países, cada uno reinventándose y buscando mantener la mirada arriba y las convicciones intactas a pesar de la adversidad”, expresó.

Pizarro aseguró que los tiempos difíciles obligan a no rendirse y a conseguir fortaleza para continuar luchando.

“A quienes permanecemos aquí resistiendo: unión, fuerza, no caigamos en la desesperanza. A quienes están lejos de nuestras fronteras: no se rindan, dondequiera que estén, que nosotros tampoco lo hacemos. El sacrificio que hemos hecho no será en vano. Este país va a cambiar”, concluyó.

