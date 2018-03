Olivares: 53% de los pabellones del país están inoperativos

José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de desarrollo de la Asamblea Nacional, presentó este lunes la Encuesta Nacional de Hospitales que muestra la situación que atraviesa el sector salud en el país.

De acuerdo con la encuesta, 86% de los centros hospitalarios en el país presenta fallas en ecografías, mientras que 53% de los pabellones se encuentran inoperativos.

“Hoy no hay un hospital que no tenga una lista de espera de pacientes, 53% de quirófanos o pabellones no operativos, por eso hay ruleteo, más de la mitad de los quirófanos están cerrados o no operativos por causas diversas”, explicó.

Olivares denunció que el gobierno nacional posee vacunas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según declaraciones del parlamentario, planean utilizarlas como parte de la campaña electoral.

“El gobierno tiene vacunas y no las usa, quiere usarlas como parte de la campaña electoral, un acto de irresponsabilidad, usar la salud como parte de una campaña política”, dijo el diputado.

La vida de los venezolanos está en riesgo, la situación de los centros asistenciales es muy precaria. #HospitalesEnCrisis https://t.co/M1w8bTSJDg — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 19 de marzo de 2018

El 86% presenta fallas o inexistencia de ecografias en los hospitales en Venezuela. #HospitalesEnCrisis pic.twitter.com/WZMNKGeusI — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 19 de marzo de 2018