Olivares: El gobierno cree que me debilita, pero es todo lo contrario

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, señaló que las persecuciones por parte del gobierno no debilitan su lucha por la mejora de las condiciones sanitarias de Venezuela. El parlamentario denunció que su familia y él han sido víctimas de persecución y abusos por parte del gobierno nacional.

"Ahora, desde hace semanas, mi esposa, mi madre y mi hermano recibieron amenazas nuevamente. Les adviertieron que serían perseguidos y acusados si yo no me apartaba de la política y de las protestas del gremio de la salud (...) El gobierno de Maduro cree que con esta persecución me hacen daño o me debilitan, pero es todo lo contrario”, expresó el diputado en un comunicado publicado en su Twitter.

El parlamentario indicó que las personas, que se oponen a lo que él califica como dictadura, asumen riesgos y dificultades.

Olivares destacó que con esos actos el gobierno queda expuesto por su maldad y su cobardía al perseguir a su familia. Además, demuestra el miedo que le tienen a los venezolanos protestando y reclamando sus derechos.

“Me pregunto qué pensarán quienes aún acompañan a este gobierno al ver acciones como estas”, dijo en la misiva publicada este jueves.