Miguel Pizarro: Sentencia del TSJ es una medida desesperada del régimen

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional (AN), se pronunció este lunes sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que anuló la nueva directiva del Parlamento.

"La nueva sentencia del ilegítimo TSJ no es más que otra medida desesperada del régimen para intentar demostrar un "poder" que ya no tienen”, publicó en su cuenta de Twitter.

Pizarro sostuvo que la AN es la única institución legítima y con mandato popular que “no cederá ante ninguno de los ataques de un usurpador y su cúpula”.

El magistrado Juan José Mendoza Moreno anunció que el TSJ desconoció el nombramiento de la directiva del Parlamento. Además, indicó que el organismo viola los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución de la República.

El TSJ también señaló que todos los acuerdos de la AN aprobados en las últimas sesiones carecen de validez.

