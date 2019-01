MCM: En 2014 Maduro ordenó no impedir operación extranjera en el Esequibo

María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, mostró este martes un documento del año 2015, en en el que evidencia que un año antes la Fuerza Armada venezolana permitió a un buque de la Bahamas, autorizado por Guyana, operar en las desembocaduras del río Esequibo.

“En noviembre 2014, Maduro ordenó a la Armada no ejecutar acciones para impedir que el buque Prospector, indebidamente autorizado por Guyana, operara en aguas venezolanas. Así lo denuncié al comandante de la armada. Usted Vladimir Padrino era ministro de Defensa, a nadie engaña”, dijo Machado en Twitter, donde también publicó una copia del texto dirigido al para entonces comandante general de la Armada, Jairo Avendaño Quintero.

Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, reiteró este martes que la soberanía del país no es negociable y tampoco los derechos del Esequibo. “Es indigno escuchar a una dirigencia política degradada, no defender nuestros legítimos derechos en el Esequibo. La soberanía no es negociable ni se discute en curules apátridas, tampoco en componendas nacionales e internacionales. ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!”, aseveró el funcionario castrense.

El pasado 23 de diciembre de 2018, el gobierno de Venezuela acusó a Guyana de violar su soberanía por presuntanmente haber autorizado la incursión en aguas del país de dos buques de exploración petrolífera, al menos uno de ellos, alquilado por la compañía estadounidense Exxon, que fueron interceptados por las autoridades venezolanas.

