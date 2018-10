Lorent Saleh: Zapatero no tuvo nada que ver con mi liberación

Lorent Saleh, ex preso político en el exilio, aclaró este viernes que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, no tuvo nada que ver en su liberación.

“Mi mamá en algún momento le pidió ayuda para liberarme, pero así lo hizo también con otros ex presidentes como Felipe González, Óscar Arias o Andrés Pastrana", indicó en su cuenta de Twitter.

Agregó que su liberación fue el resultado de la lucha de años que llevaban su mamá y sus abogados defensores que, según él, “desmontaron toda la falsa propaganda generada por el régimen”.

Saleh explicó que su detención por parte del gobierno colombiano se dio porque a Juan Manuel Santos le incomodó el trabajo que realizó al visualizar el ocultamiento de las FARC en la frontera y por la presión que realizó para que dejara de ser cómplice del gobierno de Maduro.

"Mi detención en Colombia fue totalmente arbitraria y así lo determinó la ONU. No había orden de captura en mi contra ni alerta en la Interpol. Tampoco se me notificó que era persona no grata en ese país".

#AHORA | "Zapatero no tuvo nada que ver con mi liberación. Mi mamá en algún momento le pidió ayuda para liberarme, pero así lo hizo también con otros ex presidentes como Felipe González, Óscar Arias o Andrés Pastrana" - @LORENT_SALEH con @acostacarlos en #LaMañanaEVTV — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 26 de octubre de 2018

#AHORA | "Mi liberación fue el resultado de una lucha de años llevada por mi mamá y mis abogados que lograron desmontar toda la falsa propaganda generada por el régimen. Muchos contribuyeron. No hay una sola prueba en mi contra" - @LORENT_SALEH con @acostacarlos en #LaMañanaEVTV — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 26 de octubre de 2018

#AHORA | "Los meses posteriores a los motines fueron muy duros. Me quitaron todo y me tocó defender a toda costa los pocos libros que pude conservar. Entraban a cada rato en mi celda a vigilarme, era mucha la tensión y el miedo" - @LORENT_SALEH con @acostacarlos en #LaMañanaEVTV — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 26 de octubre de 2018

#AHORA | "Agradezco a cada venezolano por los mensajes de apoyo que durante años me hicieron llegar a través de mi mamá. No dejé de trabajar ni un día desde la prisión. No seré completamente libre hasta que Venezuela lo sea" - @LORENT_SALEH con @acostacarlos en #LaMañanaEVTV — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 26 de octubre de 2018