Ledezma: No dejemos que nos roben el Año Nuevo

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano exiliado en Madrid (España), hizo un llamado para que los venezolanos no dejen que las "mafias" les “roben el Año Nuevo”.

Agregó que tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como quienes trabajan junto a él deben ser sustituidos. “Maduro y su camarilla están vencidos, están fuera de lugar y deben ser sustituidos cuanto antes. Así lo establece nuestra Constitución Nacional”, señaló en un comunicado.

Sugirió que las leyes de la Constitución no son cumplidas por parte de los gobernantes venezolanos, por lo que ha perdido vigencia. Además, dijo que la población y los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben “activarse” para defenderla.

“Siendo real que en Venezuela nuestra mayor ley está siendo pisoteada por la narcotiranía, haciéndola perder vigencia en la realidad. También deben activarse el pueblo con todos sus factores, incluida la reserva moral de nuestra Fuerza Armada, que está obligada a hacer posible por este propósito”, aseveró.

Por otro lado, consideró que la solución de la situación que atraviesa Venezuela está en la creación de un gobierno de transición encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional.

“Ya basta de tolerar que lo insólito se presente como normal, es hora de salir definitivamente de este calamidad”, expresó.

No nos dejemos robar el año nuevo. Ests claro que 2019 no será de oportunidades, mientras permanezca narcotiranía usurpando el poder. Hay que instalar ya, gob de transición que marque rumbo a la reconstrucción de la República, con respaldo de ciudadanos, FFAA y com. Internacional pic.twitter.com/CqLi6h0bQn