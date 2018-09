Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano, envió un mensaje de apoyo al presidente de España, Pedro Sánchez, luego de que el ejecutivo planteara que se retome el diálogo en Venezuela ante la crisis que vive el país.

No obstante, el ex alcalde metropolitano explicó en un video que ese camino se tomó en Venezuela anteriormente y que no se obtuvieron resultados satisfactorios al dialogar, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro se burló de la buena fe de millones de venezolanos. “Ese camino se tomó y fue frustrante para los venezolanos”, indicó Ledezma.

Aseguró que considera importante el mecanismo de comunicación para solventar situaciones de gravedad; sin embargo, hizo alusión a los diálogos que tuvieron lugar en España cuando se firmaron los Pactos de Moncloa y explicó que, a diferencia del país europeo, en Venezuela se debe tratar con “terroristas” y “narcotraficantes” que no están dispuestos a abrir una ruta hacia la democracia.

“En Venezuela no hay democracia, hay tiranía”, concluyó.