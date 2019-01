Juan Guaidó: “Saquen lo que quieran, con capucha o sin capucha”

Juan Guaidó, presidente interino de la República, informó durante la concentración ciudadana en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, que se lleva a cabo este sábado, que el proceso de protección de activos de Venezuela ya inició.

“Ya hoy inicia el proceso de protección de activos para que no se sigan robando el dinero de Venezuela”, dijo Guaidó, después de la presentación de otros dirigentes opositores.

El político indicó que a pesar de que el gobierno exponga pruebas de la supuesta reunión entre él y Diosdado Cabello, en un hotel de Caracas, los ciudadanos no serán confundidos.

“Saquen lo que quieran, inventos, con capucha o sin capucha, audios, lo que quieran. Aquí no confunden a nadie”, aseveró.

Aseguró que no será parte de falsos diálogos o elecciones, que no tengan las condiciones claras. De la misma manera agregó que la represión no los va a disuadir de continuar con su agenda.

“Ni la represión nos detiene, ni nos prestamos para falsos diálogos, y mucho menos vamos a ir a elecciones que no tengan las condiciones reales. Así que para acá no vengan con ese cuento”, recalcó.

Agregó que de reunirse con funcionarios de seguridad será para plantear el cese de la usurpación y la realización de elecciones.

“Estamos dispuestos a reunirnos con todos los funcionarios, de tener un acercamiento para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres”.

Noticia en Desarrollo

.@jguaido: Inventan falsos diálogos y le hemos dicho claramente, para falsos diálogos no nos prestamos. No nos prestamos a falsos diálogos ni a elecciones que no tengan condiciones reales". Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/AO3cZNdmrs — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de enero de 2019

.@jguaido: Saquen lo que quieran, inventos con capuchas o sin capuchas, aquí no van a confundir a nadie, aquí está la paz. Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/9g5yl9Z4be — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de enero de 2019